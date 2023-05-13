Гипнотические звуки: ученый делает музыку из грибов, подключив их к своему синтезатору

Созданные при помощи грибов и электродов произведения напоминают саундтрек к научно-фантастическому фильму 80-х.

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Музыкант и бывший биолог Тарун Наяр, известный под псевдонимом @modernbiology в TikTok, поразил Интернет, поделившись клипами о том, как он подключает грибы к синтезатору и создает биты.

У мужчины из канадского Ванкувера даже есть собственная учетная запись Spotify, которую ежемесячно слушает 11 341 человек.

Он исследует ультразвуковую биоинформацию, измеряя колебания микротоков, возникающие на поверхности растения.

Наяр подключает грибы к модульному синтезатору, чтобы преобразовать их биоэлектрические сигналы в электронную музыку, и эта технология может работать практически с любым живым организмом.

Объясняя, как грибы создают музыку, биолог поделился интересным видео, которое набрало более 30 000 просмотров.

Он поставил несколько грибов в своем саду рядом с синтезатором и сказал: "Как вы можете видеть, эти два электрода пропускают через гриб очень слабый ток, и поскольку электрическая активность гриба со временем меняется, на синтезаторе меняются ноты".

По его словам, это действительно хороший способ услышать жизненную энергию растения или гриба. Чтобы было ясно, грибы на самом деле не создают музыку сами или намеренно выбирают, какие ноты мы слышим.

Устройство, используемое музыкантом, лишь переводит биологические процессы в частоты, которые он затем превращает в музыку.

В других его вирусных роликах можно увидеть, как музыкант вживляет электроды в растения и меняет частоты на деке.

В свою очередь, он создает потрясающую музыку, которая звучит так, будто она из саундтрека к научно-фантастическому фильму 80-х.

И поскольку изменения в биоэлектричестве вызывают изменения высоты тона в синтезаторах, это может добавить космическое эхо и разницу в высоте тона для создания странных и гипнотических звуков.

Ранее, СМИ писали, что ученые обнаружили, как "волшебные грибы" помогают в борьбе с дальтонизмом. Новое исследование полагает, что псилоцибин способен изменять наши возможности обработки изображений.

Другое исследование ученых показало, что грибы начинают болтать без умолку после дождя. Так, "спикер-клуб" грибов затихает во время засухи и активируется с приходом влаги.