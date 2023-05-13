Гіпнотичні звуки: вчений робить музику з грибів, підключивши їх до свого синтезатора

Створені за допомогою грибів та електродів твори нагадують саундтрек до науково-фантастичного фільму 80-х.

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Музикант і колишній біолог Тарун Наяр, відомий під псевдонімом @modernbiology у TikTok, вразив інтернет, поділившись кліпами про те, як він підключає гриби до синтезатора та створює біти.

У чоловіка з канадського Ванкувера навіть є власний обліковий запис Spotify, який щомісяця слухає 11 341 людина.

Він досліджує ультразвукову біоінформацію, вимірюючи коливання мікрострумів, що виникають на поверхні рослини.

Наяр підключає гриби до модульного синтезатора, щоб перетворити їх біоелектричні сигнали на електронну музику, і ця технологія може працювати практично з будь-яким живим організмом.

Пояснюючи, як гриби творять музику, біолог поділився цікавим відео, яке набрало понад 30 000 переглядів.

Він поставив кілька грибів у своєму саду поруч із синтезатором і сказав: "Як ви можете бачити, ці два електроди пропускають через гриб дуже слабкий струм, і оскільки електрична активність гриба з часом змінюється, на синтезаторі змінюються ноти".

За його словами, це справді добрий спосіб почути життєву енергію рослини чи гриба. Щоб було зрозуміло, гриби насправді не створюють музику самі чи навмисно вибирають, які ноти ми чуємо.

Пристрій, використовуваний музикантом, лише переводить біологічні процеси в частоти, які потім перетворює на музику.

В інших його вірусних роликах можна побачити, як музикант імплантує електроди в рослини і змінює частоти на деці.

Зі свого боку, він створює приголомшливу музику, яка звучить так, ніби вона із саундтреку до науково-фантастичного фільму 80-х.

І оскільки зміни у біоелектриці викликають зміни висоти тону у синтезаторах, це може додати космічну луну та різницю у висоті тону для створення дивних та гіпнотичних звуків.

Раніше ЗМІ писали, що вчені виявили, як "чарівні гриби" допомагають у боротьбі з дальтонізмом. Нове дослідження вважає, що псилоцибін здатний змінювати наші можливості обробки зображень.

Інше дослідження вчених показало, що гриби починають базікати безмовно після дощу. Так, "спікер-клуб" грибів затихає під час посухи та активується з приходом вологи.