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Подарок на новоселье: женщина купила дом в ипотеку и выиграла 1 млн долларов ( видео)

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Фото: North Carolina Education Lottery | Женщина выиграла 1 миллиона долларов

Спустя неделю после оформления ипотеки на свой первый дом, Патриция Симмонс купила лотерейный билет, который оказался счастливым.

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Патриция Симмонс из Гринсборо, штат Северная Каролина (США), впервые приобрела дом в ипотеку. Через неделю после этого женщина купила лотерейный билет и выиграла 1 миллиона долларов. Об этом пишет UPI.

Американка, работающая помощницей по дому, сказала, что, покупая жилье, она очеь сначала беспокоилась о том, что придется каждый месяц выплачивать ипотеку, но теперь выигрыш в 1 миллион долларов поможет ей оплатить новый дом.

Патриция купила свой счастливый билет Millionaire Maker за 30 долларов в магазине Fairway One Stop на улице South Elm Eugene Street в Гринсборо.

"С тех пор я пребываю в шоке. Я просто оцепенела. Я просто уставилась на него. Это было нереально — увидеть такое", — вспоминает победительница.

Симмонс сказала, что ее муж сразу не поверил ей, когда она позвонила и сообщила ему новость.

"Он сказал, что я просто шучу, он хотел увидеть билет", — смеется американка.

Когда Симмонс приехала за выигрышем ей предложили два варианта получение приза. В виде аннуитета в размере 50 000 долларов в течение 20 лет или единовременной суммы в 600 000 долларов. Она выбрала второй вариант. После всех необходимых удержаний налогов штата и федеральных налогов, Патриция получила $427 509.

Посмотрите на видео ниже, как Симмонс получает свой большой чек вместе со своей семьей.

Ранее Фокус писал, что женщина выиграла $1 млн, используя числа, которые ей приснились. Девушка еще не знает, как она и ее семья потратят полученные деньги, но уверенна, что они точно сделают их жизнь проще.

Также сообщалось, что в США мужчина выиграл пожизненный приз в лотерее. Флойд Уорстлер получил джекпот в Lucky For Life через 9 месяцев после розыгрыша, после того как дважды забыл о своем выигрышном билете.