Мешают волосы во рту: мужчина 17 лет ничего не ест

Для пополнения энергии, рассказывает Голамрез Ардешири, он употребляет только газированные напитки — по 3 литра в сутки.

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В Иране мужчина уже 17 лет отказывается от еды из-за ощущения, будто у него во рту клок волос. Вместо еды он перешел на газированные напитки. Об этом пишет издание "Mirror".

Голамрез Ардешир перестал есть в июне 2006 года. По его словам, голода он не чувствует, а единственное, что дает ему энергию, это газированные напитки. Он выпивает их по 3 литра в день.

"Не было ни одного несчастного случая, вызвавшего последствия. Я до сих пор не нашел причину. У меня вдруг появилось ощущение, будто во рту волосы, начало которых в полости рта, а конец — в желудке, и что бы я ни делал, удалить эти волосы были невозможно. Были похожи, как волосы сжимали мое горло, и я чувствовал, что задыхаюсь", — рассказывает мужчина.

Галамрез выпивает по 3 литра солокой воды в день.

Мужчина был у врача. Волос во рту не нашли, но и болезнь не смогли диагностировать. Он тоже посещал психиатра.

Семья мужчины не ест при нем, поскольку вид пищи вызывает у Голамреза тошноту.

Спит мужчина очень мало, около четырех часов в сутки.

Напомним, что в Кении пастор уморил голодом более сотни человек. Пастор учил верующих морить себя голодной смертью, чтобы первыми попасть на небо в апокалипсис.

Ранее полиция эксгумировала 27 тел в рамках расследования по делу проповедника, призвавшего своих прислужников голодать ради встречи с Иисусом.