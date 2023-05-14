"Узурпация власти народа": Эрдоган предостерег от поспешного оглашения результатов выборов

Действующий президент Турции Реджеп Эрдоган назвал выборы демократическими и состоявшимися в положительной атмосфере.

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В Турции продолжаются подсчеты голосования на президентских и парламентских выборах. Один из кандидатов уже успел объявить о своей победе. На это отреагировал действующий президент Реджеп Эрдоган, по предварительным подсчетам, набирающий большинство голосов избирателей, сообщает турецкое издание TRT Haber.

"Хотя выборы прошли в такой положительной и демократической атмосфере, а подсчет голосов все еще продолжается, пытаться поспешно объявить результаты – значит узурпировать волю народа", – сказал Эрдоган.

По состоянию на 22 часа по киевскому времени в Турции проработали почти 86% голосов. За Эрдогана проголосовали 50,27% избирателей, за его конкурента Кемаля Киличдароглу – 43,93%.

Напомним, что, по утверждению Киличдароглу, его команда опережает действующего президента Турции Реджепа Эрдогана. Согласно их источникам, Киличдароглу опережает Эрдогана на 7,66 процентных пункта — 47,40 против 40,86.

Также ранее сообщалось, что в Турции выборы состоялись с массовыми драками, флешмобами с печатями, сердечными приступами на избирательных участках и раздачей денег. Всего в стране и за ее пределами было установлено 191 884 урны для голосования. Право голоса имели 64 миллиона турецких граждан.