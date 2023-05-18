Просил еду на улице: семейная пара долгое время морила голодом своего ребенка (видео)

Тайлер и Криста Шиндли долгое время отказывали в кормлении и медицинской помощи своему маленькому сыну. Мальчик был найден бродящим в одиночестве вдали от своего дома.

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Тайлер и Криста Шиндли из Гриффина, штат Джорджи (США), обвиняются в попытке убийства своего 10-летнего сына в результате жестокого обращения, которое выражалось пренебрежением опекой и голоданием ребенка. Об этом пишет 11 Alive.

На пресс-конференции сотрудники правоохранительных органов штата заявили, что ребенок был обнаружен соседями, которые спросили, все ли с ним в порядке. По словам полицейских, он сказал, что идет в магазин попросить еды, потому что голоден. Мальчик умолял их не забирать его обратно в дом, когда его нашли.

Ким Сейглер, которая живет по соседству с семейством Шиндли, сказала, что ребенок шел босиком по улице, когда она заметила его у своего окна. Мальчик был описан как очень маленький и очень худой. Его лечили в больнице от недоедания и слабого сердцебиения. Сейчас его состояние стабильное.

Сейглер сказала, что она не знала, что ребенку 10 лет. По ее словам, когда она иногда видела его на улице, то всегда издалека.

"На нем была большая одежда. Я думала, что ему максимум 6 лет", — сказала соседка.

Родители запирали ребенка в его спальне, оставляя его одного в доме на длительное время без доступа к свету и еде Фото: 11 Alive

Родители также обвиняются в жестоком обращении с детьми первой степени за причинение "жестокой и чрезмерной физической и душевной боли" ребенку. Они намеренно не давали несовершеннолетнему пищу в течение длительного периода времени. Согласно ордерам, это вызвало повреждение зубов и "обезображивание", в связи с чем они также отказались от медицинской помощи.

Кроме того, родители запирали ребенка в его спальне, оставляя его одного в доме на длительное время без доступа к свету, еде, одежде, а также без горячей или теплой проточной воды, вида на улицу, туалетной бумаги, электронной связи, общения с людьми, надзора взрослых или доступа к выходу.

В ордерах не уточняется, когда и как произошел инцидент, а только предъявляются обвинения родителям за правонарушения в период с 12 мая 2020 года по 12 мая 2023 года.

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