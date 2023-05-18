Просив їжу на вулиці: сімейна пара довгий час морила голодом свою дитину (відео)

Тайлер і Кріста Шіндлі довгий час відмовляли у годівлі та медичній допомозі своєму маленькому синові. Хлопчик був знайдений на самоті, блукаючи далеко від свого будинку.

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Тайлер і Кріста Шіндлі з Гріффіна, штат Джорджі (США), звинувачуються у спробі вбивства свого 10-річного сина внаслідок жорстокого поводження, яке виражалося зневагою до опіки та голодуванням дитини. Про це пише 11 Alive.

На пресконференції співробітники правоохоронних органів штату заявили, що дитину помітили сусіди, які запитали, чи все з нею гаразд. За словами поліцейських, він сказав, що йде до магазину попросити їжі, бо голодний. Хлопчик благав їх не забирати його назад до будинку, коли його знайшли.

Кім Сейглер, яка живе по сусідству з сімейством Шіндлі, сказала, що дитина йшла босоніж вулицею, коли вона помітила його біля свого вікна. Хлопчик був описаний як дуже маленький і дуже худий. Його лікували в лікарні від недоїдання та слабкого серцебиття. Нині його стан стабільний.

Сейглер сказала, що вона не знала, що дитині 10 років. За її словами, коли вона іноді бачила його на вулиці, і то завжди здалеку.

"На ньому був великий одяг. Я думала, що йому максимум 6 років", — сказала сусідка.

Батьки замикали дитину в її спальні, залишаючи її самої в будинку на тривалий час без доступу до світла та їжі Фото: 11 Alive

Батьків також звинувачують у жорстокому поводженні з дітьми першого ступеня за заподіяння "жорстокого та надмірного фізичного і душевного болю" дитині. Вони навмисно не давали неповнолітньому їжу протягом тривалого часу. Згідно з ордерами, це викликало пошкодження зубів та "знешкодження", у зв'язку з чим вони також відмовилися від медичної допомоги.

Крім того, батьки замикали дитину в її спальні, залишаючи її самої в будинку на тривалий час без доступу до світла, їжі, одягу, а також без гарячої або теплої проточної води, виду на вулицю, туалетного паперу, електронного зв'язку, спілкування з людьми, нагляду дорослих чи доступу до виходу.

В ордерах не уточнюється, коли і як стався інцидент, а лише звинувачують батьків за правопорушення в період з 12 травня 2020 року по 12 травня 2023 року.

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Також повідомлялося, що жінка у 29 років виглядає як немовля. Медики повідомили Адальгізе Суарес Алвес, що у її маленької дочки діагностовано гідроцефалію. За їхніми прогнозами вона мала прожити лише три місяці.