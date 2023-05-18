"Долгосрочная проблема": в РФ самая острая нехватка рабочей силы за последние 30 лет

Согласно исследованию института им. Егора Гайдара, в апреле 2023 года на 35% предприятий не хватало рабочих рук. Это худший показатель с 1996 года.

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В России зафиксирована самая острая нехватка рабочей силы с момента, когда президент РФ Владимир Путин впервые пришел к власти. Об этом пишет Politico со ссылкой на исследование Института экономической политики имени Егора Гайдара.

Сообщается, что опрос представителей около 1000 промышленных предприятий России показал, что в апреле 2023 года на 35% предприятий не хватало рабочих рук. Это худший показатель с 1996 года. Такая нехватка частично была вызвана мобилизацией, которую Путин объявил в сентябре прошлого года.

Российское издание "РБК" сообщило, что глава отдела бизнес-исследований института Сергей Цухло сказал, что нехватка рабочих кадров в России представляет собой "глубокую и долгосрочную проблему". Эта проблема сдерживает промышленные мощности РФ.

Цухло также заявил, что дефицит рабочих рук особенно остро ощущается в легкой промышленности, а также в сфере машиностроения. Местные предприниматели получили возможности после ухода с рынка западных компаний, однако нехватка рабочих означает, что заниматься развитием российского бизнеса просто некому.

Напомним, что 17 мая российские СМИ сообщили, что в России разработчиков гиперзвуковых ракет арестовывают за госизмену. По словам журналистов, в Сибирском отделении Российской академии наук уголовному преследовании подверглись 16 человек. Один из них умер в СИЗО после ареста.

Кроме того, издание The New York Times сообщило, что Россия обходит санкции США и покупает запчасти для самолетов на миллионы долларов. По словам журналистов, в 2022 году на склады "Аэрофлота" и других компаний проскочили десятки партий американских медных проводов, болтов, графита и других деталей. Общая сумма поставок составила более 14 млн долларов.