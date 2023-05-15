Россия обходит санкции США и покупает запчасти для самолетов на миллионы долларов, — СМИ

По словам журналистов, в 2022 году на склады "Аэрофлота" и других компаний проскочили десятки партий американских медных проводов, болтов, графита и других деталей. Общая сумма поставок составила более 14 млн долларов.

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Несмотря на санкции США и других более чем 40 стран Россия продолжает покупать запчасти для своих самолетов. Так, в 2022 году в РФ были отправлены тысячи партий деталей. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на данные российской таможни.

Издание пишет, что что запчасти для самолетов на десятки миллионов долларов были отправлены компаниям "Россия", "Аэрофлот", "Урал", "Победа", Utair Aviation и другим, которые находятся под санкциями Белого дома. Поставки стали возможными благодаря сетям, в рамках которых происходит перетасовка товаров через ряд подставных покупателей в Азии и на Ближнем Востоке. Однако некоторые партии поставили напрямую из США и Европы.

К примеру, как сообщается, в 2022 году на склады "Аэрофлота" проскочили десятки партий медных проводов, болтов, графита и других деталей с пометкой производства Boeing в США. Они прошли через малоизвестные торговые компании, зоны свободной торговли и индустриальные парки в Объединенных Арабских Эмиратах и ​​Китае, а затем отправились в РФ.

Журналисты пишут, что смогли заполучить данные о более 5000 отдельных поставок авиационных деталей в Россию, которые происходили в течение 8 месяцев прошлого года. В комплектах были разнообразные детали: от простых винтов до стартеров авиационных двигателей марки Honeywell стоимостью 290 000 долларов.

В материале сказано, что за это время в РФ отправили американских авиационных деталей на сумму в 14,4 млн долларов.

Как заявила компания Boeing, занимающаяся производством запчастей для самолетов, она полностью соблюдала санкции, наложенные на РФ Белым домом. Была приостановлена поставка деталей, техническое обслуживание и поддержка клиентов из РФ.

Более того, как сообщается, количество поставляемых запчастей все время росло, так как РФ наняла ряд международных компаний, которые помогают ей обходить санкции.

Однако, по словам журналистов, даже в такой ситуации поставки авиационных запчастей в Россию остаются очень ограниченными, если сравнивать с периодом до начала полномасштабного вторжения в Украину. По данным платформы The Observatory of Economic Complexity, импорт самолетов и авиационных деталей в Россию упал с 3,45 млрд долларов в год до вторжения до лишь около 286 млн долларов после него.

Так, как пишет издание, российские авиакомпании были вынуждены разбирать самолеты на запчасти, чтобы эксплуатировать другие лайнеры. Кроме того, Москва обращалась за помощью к Тегерану.

Напомним, что журналисты заявили, что страны G7 ужесточат санкции против Кремля. Новые ограничения будут направлены на искоренение уклонения от санкций с участием третьих стран, а также на подрыв будущего производства энергии в России и сдерживание торговли.

Кроме того, как сообщили СМИ 12 мая, ЕС предлагает остановить транспортировку российской нефти. Предложение о прекращении использования нефти из РФ станет частью 11-го пакета санкций ЕС после вторжения России в Украину. Оно потребует поддержки всех государств-членов и может измениться до того, как это произойдет, поскольку переговоры продолжаются.