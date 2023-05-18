Возможно, из-за войны: семья, назвавшая ребенка Путиным, пожалела об этом спустя 10 лет (фото)

По данным журналистов, теперь семья выходцев из Таджикистана Джураевых хочет вернуть ребенку первоначальное имя. Идею назвать ребенка именем российского президента предложил его дедушка — ярый сторонник главы Кремля.

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Семья уроженцев Таджикистана, назвавшая своего сына в честь российского президента Владимира Путина, теперь, судя по всему, сожалеет об этом и хочет вернуть чаду первоначальное имя. Об этом сообщает The Mirror.

Семья Джураевых после переезда из Таджикистана в РФ в начале 2010-х изменила в свидетельстве рождения имя своего полуторагодовалого сына — и Расула стали звать Путин.

Теперь же, судя по официальным записям, родители ребенка обратились к российским чиновникам с просьбой вернуть первоначальное имя.

По словам Екатерины Белоус, руководителя ЗАГСа города Александров, находящегося в 90 км от Москвы, родители ребенка, очевидно, жалеют о своем решении.

Женщина не объяснила, почему родители внезапно передумали. О том, что выходцы из Таджикистана против войны в Украине, не упоминалось, но весьма вероятно, что причина именно в этом.

"Они хотят дать ребенку имя, которое он получил при рождении", — сказала Белоус.

Сообщается, что такую идею с переименованием предложил дедушка ребенка — ярый сторонник Путина.

По данным журналистов, в 2016 году на стене в их доме висел большой ковер с изображением главы Кремля и несколько его фотографий в рамке.

Ковер с изображением Путина

Рахман Джураев, дедушка ребенка, рассказал, что, однажды услышав, что кто-то в Египте дал ребенку имя Путин, решил последовать примеру.

Спустя год после такого переименования, новорожденного двоюродного брата Расула/Путина назвали Шойгу — в честь главы Минобороны РФ Сергея Кужугетовича.

По словам директора местного ЗАГСа, родители Шойгу с просьбой о переименовании пока не обращались.

В 2021 году жители Швеции предприняли попытку сделать то же самое, и зарегистрировать своего новорожденного ребенка с именем Путин, однако в регистрации такого имени было отказано без объяснения причин.

Напомним, что в Минобороны Польши рассказали, какой будет победа Украины. Глава оборонного ведомства страны отметил, что поляки наблюдают по меньшей мере за концом эпохи лидера Кремля.

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