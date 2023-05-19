Поможет честно делить работу по дому: в Испании запустят новое приложение

Опросы говорят, что женщины тратят гораздо больше времени на работу по дому, чем мужчины. Правительство Испании решило это изменить.

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Министерство по вопросам равенства Испании заявляет, что запустит приложение, которое будет отслеживать распределение обязанностей между членами семьи. Инициатива нацелена на улучшение гендерного равенства, пишет CNN.

Анджела Родригес, заместитель главы испанского министерства по вопросам равенства, объявила о планах на заседании Комитета ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин в Женеве.

"Опросы говорят нам, что женщины тратят гораздо больше времени на работу по дому, чем мужчины", — сказала Родригес, добавив, что приложение позволит каждому члену семьи фиксировать время, которое они тратят на работу по дому.

Согласно опросу Национального статистического института Испании, опубликованному в декабре, 45,9% респондентов-женщин заявили, что они выполняют большую часть работы по дому, по сравнению с 14,9% мужчин.

Родригес подчеркнула, что всевозможные задачи следует считать домашними делами.

"Например, мытье посуды — это очевидная задача для приложения, но перед этим кто-то должен купить продукты, спланировать, что нужно съесть в этот конкретный день, а затем приготовить еду", — сказала она.

"Все эти задачи, эта умственная нагрузка почти всегда ложатся на женщин, так говорят опросы", — отметила Родригес.

Приложение, которое, вероятно, будет доступно к лету, принесет пользу не только парам, но и домохозяйствам, состоящим из родителей и детей или соседей по дому, добавила она.

Родригес также прокомментировала планы в Twitter.

"Всех тех, кого обижает приложение для домашних дел, на самом деле обижает возможность того, что им придется начать вносить свою лепту в домашние дела", — написала она.

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