Канада охвачена лесными пожарами: объявлена чрезвычайная ситуация и массовая эвакуация

Западная Канада, а именно регионы Альберты и Британской Колумбии, в настоящее время страдает от разрушительных лесных пожаров. Они привели к массовым эвакуациям, и значительное число людей в Альберте были вынуждены покинуть свои дома из-за растущей угрозы.

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Западная Канада, а именно регионы Альберты и Британской Колумбии, в настоящее время страдает от разрушительных лесных пожаров. Пожары привели к массовым эвакуациям, и значительное число людей в Альберте были вынуждены покинуть свои дома из-за растущей угрозы. Эта ситуация привела к повышенному уровню страха и паники среди местного населения, пишет The New York Times.

Жительница Фокс Крик, Альберта, Николь Кларк, 37-летний парикмахер, и двое ее маленьких детей быстро эвакуировались при приближении пожаров, оставив личные вещи. Непрекращающиеся пожары сильно нарушили спокойствие обычно мирных общин Западной Канады – центра нефтегазового сектора страны.

Исследователи климата выделяют жару и засуху, связанные с глобальным потеплением, как ключевые факторы увеличения интенсивности лесных пожаров. Эта катастрофа объединила канадцев по всей стране: пожарные, армейские резервисты и добровольцы объединились для борьбы с пожарами. В последнее время число эвакуированных в Альберте уменьшилось, так как некоторые пожары удалось взять под контроль. Однако многие, как Кларк, испытывающие финансовые трудности и живущие в настоящее время в мотелях, беспокоятся о будущем.

Дым от огня стал представлять опасность, в результате чего школьники остаются дома, чтобы избежать потенциального риска для здоровья. Жуткий вид пустынных, окутанных дымом городов навевает атмосферу антиутопии. Более того, некоторые жители не смогли забрать своих домашних животных в условиях хаоса эвакуации.

В Альберте, известной своей мощной нефтегазовой промышленностью, объявлено чрезвычайное положение в связи с серьезностью лесных пожаров. Британская Колумбия тоже пережила свою долю разрушительных пожаров, особенно катастрофический случай произошел в 2021 году и нанес значительный ущерб небольшому поселку Литтон.

Эта продолжающаяся чрезвычайная ситуация значительно подняла уровень тревоги. К счастью, не было зарегистрировано ни одного смертельного случая, хотя такие происшествия, как тяжелая травма пожарного Фрэнки Пайу, подчеркивают опасность, связанную с борьбой с этими лесными пожарами.

Многие пожары сосредоточены на севере Альберты, затрагивая многочисленные общины коренных народов, которые в значительной степени зависят от земли и ее ресурсов. Поддержка и ресурсы для пострадавших общин крайне важны, хотя есть опасения по поводу адекватности предоставляемой помощи.

Несмотря на эти трудности, общенациональная поддержка сыграла важную роль: с огнем борются значительные силы пожарных, включая тысячу человек из других провинций и пожарных из дикой местности в США. Даже крупнейший город Альберты, Калгари, ощутил на себе последствия, его жители страдают от плохого качества воздуха из-за дыма.

Лесные пожары вызвали сбои в энергетическом секторе Альберты, напоминая катастрофический лесной пожар в Форт-МакМюррее в 2016 году, который существенно повлиял на нефтяные пески региона. Некоторые крупные компании, включая Chevron и Paramount Resources, временно прекратили добычу из-за пожаров, что подчеркивает уязвимость нефтегазового сектора перед последствиями изменения климата.

Пока этот кризис продолжает развиваться, некоторые считают, что он может повысить осведомленность канадцев о последствиях изменения климата. Однако непосредственные последствия пожаров, включая эмоциональное потрясение, которое испытали такие люди, как Кристин Петти из Эдсона, Альберта, остаются актуальной проблемой.

Ранее Фокус писал, что и в Украине объявили чрезвычайный уровень пожароопасности. По прогнозам синоптиков, с 18 по 21 мая украинцы могут пострадать не только из-за возникших пожаров, но и из-за того, что многие реки продолжат выходить из берегов.