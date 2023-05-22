Хотел укусить: "Капитан Джек Воробей" набросился на полицейского в США

Полиция отреагировала на сообщение о разбушевавшемся "Капитане Джеке Воробье" в метро. Работники TriMet попытались вывести его, но он напал на них, и тогда вызвали полицию.

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В Портленде, штат Орегон (США), полиция за беспорядки арестовала мужчину, который представился Капитаном Джеком Воробьем, главным героем фильма "Пираты Карибского моря". Американец оказывал сопротивление. Об этом пишет ABC News.

Издание отмечает, что это не Джонни Депп доставил неприятности транзитной полиции Портленда вечером 17 мая, а скорее всего "мародерствующий пират" в поезде MAX, претендующий на имя культового персонажа.

Этот подозреваемый представился правоохранительным органам как Капитан Джек Воробей.

Полиция отреагировала на сообщение о "нежелательном человеке" в метро в ночь на 17 мая. Работники TriMet попытались вывести его, но он, как сообщается, напал на них, и тогда была вызвана полиция.

Офис шерифа сообщил, что "Капитан Джек" пытался укусить помощников шерифа, когда они его арестовывали.

Он обвиняется во вмешательстве в работу общественного транспорта, нарушении общественного порядка, незаконном проникновении, сопротивлении аресту и угрозе. Сотрудники тюрьмы сообщили, что 43-летний подозреваемый отказался назвать свое настоящее имя.

Ранее Фокус писал, что в США заключенный пытался пронести ножницы в своем теле. У сотрудников тюрьмы возникли подозрения, когда мужчина отказался сотрудничать во время обычного обыска. Потребовалось два сканирования тела, чтобы определить, что скрывает заключенный.

Также сообщалось, что похищенную в США девочку удалось найти спустя 6 лет благодаря сериалу Netflix. Кайла Унбехаун, пропавшая в 2017 году и фигурировавшая в перезапуске программы "Нераскрытые тайны", была найдена в другом штате.