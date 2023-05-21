Спрятал в "заднем проходе": заключенный пытался пронести ножницы в своем теле (фото)

У сотрудников тюрьмы возникли подозрения, когда мужчина отказался сотрудничать во время обычного обыска. Потребовалось два сканирования тела, чтобы определить, что скрывает заключенный.

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В США был задержан мужчина при попытке провезти в тюрьму ножницы длиной 21,5 см, которые он спрятал в своем "заднем проходе". Об этом пишет Sky News.

В среду, 17 мая, персонал тюрьмы в округе Ла-Порт, штат Индиана, сделал необычное открытие, когда они готовились принять нового заключенного. Сотрудники начали подозревать что-то, когда мужчина отказался сотрудничать во время обычного обыска.

В конечном итоге осужденный согласился пройти процедуру электронного сканирования тела, хотя неохотно, и в результате помощник начальника тюрьмы обнаружил что-то постороннее в анальной полости задержанного.

Запрещенный предмет был изъят у задержанного Фото: La Porte County Sheriff's Office

Согласно заявлениям официальных лиц, мужчина продолжал отказываться сотрудничать. Повторное сканирование выявило наличие сдвинутого объекта, который напоминал ножницы, в "заднем проходе" его тела.

Незамедлительно запрещенный предмет был изъят у задержанного. Сотрудника тюрьмы, который обнаружил ножницы, похвалили за его предусмотрительность, опыт и успешное предотвращение проникновения опасного остроконечного предмета на территорию исправительного учреждения.

Местные власти не раскрыли подробностей о мужчине или причинах его ареста.

Ранее Фокус писал, что китаец ограбил АЗС, а потом 14 лет прятался в пещере от полиции. Лю Моуф вместе с двумя подельниками ограбил заправку, но в кассе в тот день было всего 23 доллара. Сообщников полиция вскоре задержала и китаец решил надежно спрятаться, чтобы избежать той же участи.

Также сообщалось, что полиция арестовала обнаженного "путешественника во времени". Сейчас Джейсон Смит находится в тюрьме округа Палм-Бич во Флориде. Мужчину арестовали за то, что он ходил голым по улице города и распугивал туристов. Позже он заявил, что прибыл с "другой Земли".