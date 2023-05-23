Последний звонок в РФ: выпускник пытался перерезать горло своей однокласснице (видео)

Инцидент произошел во время торжественного мероприятия, в ходе которого выпусники исполняли песню с младшими классами. Подросток, по данным СМИ, якобы пытался отомстить однокласснице за "безответную любовь".

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В поселке Иловля Волгоградской области России выпускник напал с ножом на одноклассницу во время торжеств в честь "Последнего звонка", сообщает SHOT сегодня, 23 мая.

Подросток напал на девочку, и попытался перерезать жертве горло, но его оттащили другие ребята.

Все произошло во время исполнения выпускниками совместной песни с младшеклассниками. Старшие ребята отреагировали быстро, один тут же начали оттаскивать выпускника с ножом.

Сейчас жизни выпускницы ничего не угрожает, но порез на шее все же есть. Полиция уже разбирается в случившемся.

SHOT пишет, что причина такого поступка подростка — безответная любовь, о которой он даже не признался, потому что боялся подойти. Пишут, что одноклассники говорили ему, что с этой девочкой ему ничего не светит, на что тот отвечал: "Ну посмотрим".

Во время линейки влюбленный одиннадцатиклассник вытащил из носка нож, схватил девочку за волосы и попытался перерезать горло.

Второе же российское медиа Mash утверждает, что ни о какой безответной любви речь не идет. Он и раньше проявлял агрессию к одноклассникам, а с девочкой, на которую напал — даже не общался. Она, якобы, просто попала под горячую руку.

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