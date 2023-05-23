Пентхаус на 129 этаже: где находится самая дорогая квартира в мире (видео)

В роскошных апартаментах на 129 этаже насчитывается 7 спален, 8 ванных комнат и впечатляющие 1630 квадратных метров внутреннего пространства. Цена квартиры составляет 250 миллионов долларов.

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В центре Нью-Йорка (США) находится трехэтажный пентхаус Central Park Tower. Это самое высокое частное жилье в мире, стоимостью в $250 млн. Об этом пишет Tengri Travel.

В этих роскошных апартаментах насчитывается 7 спален, 8 ванных комнат и впечатляющие 1630 квадратных метров внутреннего пространства.

Youtube-блогер Enes Yilmazer имел возможность посетить самое дорогое жилое помещение в мире и поделился экскурсией по нему в своем блоге.

"Возвышающийся на 472 метра над Нью-Йорком, пентхаус на 129-м этаже самой высокой жилой башни на планете Central Park Tower имеет также самую высокую в мире открытую террасу на 133 квадратных метра. Императорские комнаты, частный бальный зал, стеклянные навесные стены, круговые панорамные окна с обзором на весь мегаполис и потолки высотой 9 метров – и это еще не все, что есть в этом помещении", — говорит блогер.

Цена квартиры составляет 250 миллионов долларов Фото: коллаж Фокус

Это жилье сейчас считается самой дорогой квартирой в мире. Ее цена составляет 250 миллионов долларов.

Неудивительно, что из самого высокого и роскошного пентхауса в мире открывается захватывающий вид.

"Отсюда можно видеть весь Центральный парк целиком", — добавил блогер.

Автор видео отмечает, что планировка комнат всегда может быть изменена в соответствии с предпочтениями новых владельцев.

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