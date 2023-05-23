Невероятно редкое явление: в США женщина забеременела дважды за месяц (фото)

Софи Смолл, одна из немногих женщин, которые пережили явление, при котором ей удалось забеременеть вторым ребенком всего через четыре недели после первой беременности. Женщина осознала это только после рождения младенцев.

Related video

В США 30-летняя Софи Смолл родила дочерей Холли и Дарси в августе 2020 года, изначально полагая, что девочки — близнецы. Об этом пишет New York Post.

Акушеры были удивлены различием в весе новорожденных: Дарси весила 2 кг, в то время как Холли, родившаяся второй, весила 2,7 кг. Позднее врачи определили, что эти девочки были зачаты с разницей в месяц, что является случаем суперфетации — явление, при котором вторая беременность наступает вскоре после первой.

По информации сотрудников Кливлендской клиники, суперфетация у людей настолько редкое явление, что было подтверждено всего около 10 случаев.

В клинике объясняют, что в организме беременной женщины происходят гормональные изменения, которые практически исключают возможность зачатия, когда оплодотворенная яйцеклетка (эмбрион) уже начала развиваться внутри матки. Софи Смолл, одна из немногих женщин, которые пережили явление при котором остался шанс на повторное зачатие.

Суперфетация у людей настолько редкое явление, что было подтверждено всего около 10 случаев Фото: Kennedy News & Media

Американка рассказала о том, что ее беременность была крайне трудной. Она мучилась от сильной утренней тошноты и была госпитализирована восемь раз в течение семи недель.

"Я вынашивала двоих детей, которые развивались на разных этапах, но мы этого не знали. Врачи не могли объяснить, почему я так сильно страдаю. Я ожидала близнецов, но одна девочка была крупнее другой. У них были собственные пузыриковые оболочки и плаценты, поэтому они могли получать питание в разное время", — рассказала она.

Только после рождения девочек с такой значительной разницей в размере, врачи провели дополнительные тесты и выяснили, что младенцы не являются близнецами. Первые несколько месяцев жизни своих дочерей женщина провела в больницах, но заявила, что сейчас все уже хорошо.

"Дарси была 32-недельным ребенком, а Холли – 36-недельным", — рассказала Смолл.

Первые несколько месяцев жизни своих дочерей женщина провела в больницах Фото: Kennedy News & Media

Издание отмечает, что Холли родилась с церебральным параличом, который затрагивает правую сторону ее тела. Неясно, является ли это состояние результатом суперфетации. В то же время, у Дарси не развилась должным образом слизистая оболочка желудка при ее рождении, учитывая, что она появилась на свет преждевременно на 32 неделе.

Ранее Фокус писал, что женщина прервала беременность узнав, что у ребенка заболевание мозга. После того как акушерке Стеф Уайлд сообщили, что ее будущий ребенок, возможно, никогда не сможет говорить, ходить или есть, она решилась на отчаянный шаг. Теперь она помогает другим родителям, которые попали в похожую ситуацию.

Также сообщалось, что женщина родила ребенка пока была в коме. Врачи подозревают, что Эмма Тейлор жила с опухолью с раннего возраста. Она лопнула после того, как гормоны беременности ускорили ее рост. Чтобы ребенок смог родиться врачам пришлось ввести женщину в медикаментозную кому.