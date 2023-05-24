Бойня на бирже: самый богатый человек в мире за сутки потерял более 11 млрд долларов

Бернар Арно является долголетним владельцем всемирно известной корпорации LVMH, в состав которой входят престижные бренды Louis Vuitton и Christian Dior.

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74-летний французский бизнесмен Бернар Арно, известный как один из самых богатых людей на планете, потерял за один день 11,2 миллиарда долларов. Об этом пишет News.co.au.

Это произошло из-за опасений инвесторов о том, что экономические проблемы в Соединенных Штатах приведут к резкому снижению спроса на предметы роскоши.

Бернар Арно является долголетним владельцем всемирно известной корпорации LVMH, в состав которой входят престижные бренды, такие как сумки Louis Vuitton, шампанское Moet & Chandon и дизайнерская одежда Christian Dior. На протяжении последнего года состояние этого миллиардера продолжало расти, благодаря значительному повышению стоимости акций компаний, специализирующихся на производстве предметов роскоши.

23 мая, акции LVMH на бирже в Париже упали на 5 процентов из-за чего француз лишился 11,2 миллиарда долларов. Это стало самым большим падением за более чем 12 месяцев. Случилось это во время более масштабного краха, в результате которого европейская индустрия роскоши потеряла 45 миллиардов долларов. Издание News.co.au назвало это событие "кровавой бойней" на бирже.

Бернар Арно является долголетним владельцем всемирно известной корпорации LVMH Фото: News.com.au

Согласно списку миллиардеров Forbes World's Billionaires List, у 74-летнего бизнесмена, несмотря на потерю значительной суммы, все еще остается $319 миллиардов. Основатель компании Tesla Илон Маск сохраняет второе место с состоянием в 273 миллиарда долларов, а третье место занимает Джефф Безос.

Арно получил титул самого богатого человека мира в декабре 2022 года, сместив Маска с первого места благодаря падению стоимости акций Tesla.

В феврале этого года агентство Bloomberg сообщило, что француз работает над планом преемственности, чтобы предотвратить любые будущие распри между пятью его взрослыми детьми за его огромное состояние. План предусматривает создание новой холдинговой компании, которая разделит денежные средства поровну между его потомками в попытке обеспечить сохранение LVMH в семье в будущем.

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