Вирусный тренд: в США мужчина пригласил на свадьбу 300 миллионеров и получил подарки (видео)

Джимми фон Трон выложил видео в TikTok, в котором рассказал, как он получил от знаменитостей и компаний бесплатные тако, мороженое, подарочные карты и другие приятные мелочи.

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В США Джимми фон Трон пригласил на свою свадьбу почти 300 миллионеров и похвастался подарками, полученными от богатых незнакомцев, после того как они отказались приходить. Об этом пишет The Sun.

Американец выложил видео в TikTok, в котором рассказал, как он получил от знаменитостей и компаний бесплатные тако, мороженое, подарочные карты и другие приятные мелочи.

"Я видел этот вирусный твит о приглашении миллиардеров на свадьбу, надеясь, что их секретарь пришлет вам свадебный подарок. Я на самом деле это сделал. Я погуглил самых богатых людей Далласа и пригласил их всех", — рассказывает мужчина в своем ролике.

Затем Джимми гордо рассказал, что телеведущая Эрнест Т. Джонсон подарила ему бытовую технику стоимостью 200 долларов, а актер Адам Сендлер прислал фотографию с автографом. Кроме того, пара получила открытку от 41-го президента США Джорджа Буша.

Известный ресторан также подарил супругам карточку на сумму 250 долларов. Кроме того, мужчина и его избранница получили ваучеры на бесплатное мороженое от местной пищевой компании.

"Купите IMDd pro и получите информацию об их менеджерах и публицистах. Я сделал 30-дневную бесплатную пробную версию. Шокирующе много менеджеров ответили", — посоветовал Джимми.

Многие люди поспешили прокомментировать его схему.

"Ты гений. Это на самом деле очень круто", — написал один из пользователей TikTok.

Ранее Фокус писал, что в Британии мужчина зашел купить хлеб и выиграл 1 млн фунтов. Стив Гудвин отпраздновал выигрыш в скретч-карту Национальной лотереи шашлыком из ресторана быстрого питания, планируя покупку своего первого дома. Узнав о призе мужчина расплакался от радости.

Также сообщалось, что женщина, выигравшая почти $350 млн в лотерею, получила меньше половины приза. Несмотря на то, что жительница Айовы разделила приз в размере $687,8 млн с другим победителем, в итоге она получила меньше половины от общей суммы из-за двух вариантов получения денег.