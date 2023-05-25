Под строгим секретом: таинственный покупатель приобрел город-призрак за $22 млн (фото)

Игл Маунтин когда-то был оживленным городком в калифорнийской пустыне, в котором проживало около 4 000 жителей. В 1983 году из него выселили всех людей после того, как закрыли местную шахту. Кто стал владельцем заброшенного города пока не известно.

Related video

В США неизвестный покупатель приобрел один из крупнейших городов-призраков, Игл Маунтин. Из-за рядов заколоченных домов, изрытых склонов гор и бетонных руин место приманивает режиссеров со всего Голливуда. Об этом пишет Daily Star.

Именно в такой жуткой обстановке находится сейчас Игл Маунтин, некогда оживленное место, расположенное в округе Риверсайд, штат Калифорния.

Излюбленное место голливудских режиссеров, желающих придать жутковатый колорит своим фильмам, было куплено 17 апреля таинственным покупателем за 22,6 млн долларов. Издание отмечает, что пока не известно с какой целью был приобретен этот город.

В течение четырех десятилетий после окончания Второй мировой войны Игл Маунтин был процветающим городом с железным рудником, выдававшим миллионы тонн руды со своего склона. В городке проживало около 4 000 жителей, состоявших из рабочих Kaiser Steel и их семей.

В городке проживало около 4 000 жителей, состоявших из рабочих Kaiser Steel и их семей Фото: Daily Star

Однако в 1983 году шахта была закрыта навсегда из-за спада производства стали, а вместе с ней были выселены и жители.

Отмечается, что региональная начальная школа "Игл Маунтин" до сих пор стоит и в ней учатся около двух десятков учеников с детского сада по восьмой класс.

После ряда планов, которые не были реализованы, в том числе переоборудования земли под центр переработки отходов, большая часть города осталась бесплодной.

В 1983 году были выселены жители Фото: Daily Star

Жуткая пустошь была популярным местом для съемок голливудских кинематографистов, в том числе триллера Кристофера Нолана "Тэнэт" (Tenet) и классического фильма Роба Райнера "Останься со мной" (Stand By Me), снятого в восьмидесятые годы.

Таинственный покупатель Ecology Mountain Holdings приобрел этот участок, согласно заявлению Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Его мотивы остаются под строгим секретом.

Кинопроизводители были в ярости от того, что их любимая площадка больше не сможет использоваться для съемок голливудский блокбастеров.

Ранее Фокус писал, что миллионер пожаловался на дорогую недвижимость. Курсат Йылдырым уволился с работы крановщика, после чего начал активно сорить деньгами, потратив более 1,3 миллиона фунтов стерлингов в первый месяц после победы в конкурсе.

Также ранее сообщалось, что в "британском Чернобыле" живет всего четыре человека. Маршалл Крейг — один из людей, отказывающихся покинуть район. Мужчина прожил там последние 20 лет своей жизни и заявил, что он "никогда не уедет".