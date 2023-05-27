Пыталась оторвать голову: серфер рассказал о редкой двойной атаке больших белых акул (фото, видео)
По словам пострадавшего, во время столкновения с морскими хищниками его подбросило в воздух, а затем рука и доска с хрустом оказались в пасти животного.
Шеннон Эйнсли — жертва одновременного нападения сразу двух белых акул. Этот случай считается единственным в мире. По словам мужчины, один из четырехметровых хищников пытался укусить его за голову, а второй тянул за руку под воду. Об этом сообщает The Sun.
Эйнсли рассказал, что будучи подростком подвергся атаке крупных морских хищников — случай чудесного спасения в Восточно-Капской провинции Южной Африки превратился уже в местную легенду, но другим 90 жителям ЮАР, встретившимися с акулами, повезло меньше.
Тот случай все еще считается единственным зафиксированным нападением на человека сразу двух акул. На снятых кадрах видно, как подростка подбросило в воздух после столкновения с акулами.
По его словам, все произошло настолько быстро, что он даже не успел почувствовать боль или испугаться. Казалось, будто все происходит во сне, вспомнил мужчина события более чем 20-летней давности.
Попытка нападения акул произошла на рифе Нахун — в идиллическом месте для серфинга, известном также кровавыми инцидентами. Зимой, в разгар ежегодной миграции сардин, большие белые акулы часто охотятся косяками этих рыб.
Эйнсли решил поплавать с 15 друзьями, но спустя полтора часа на него напали две большие белые акулы. Он помнит, что его подбросило в воздух, а затем рука и доска с хрустом оказались в пасти животного.
"Потом меня утащило под воду", — рассказал он, добавив, что видел, висящую, словно на нити, свою руку.
Уже в воде вторая акула пыталась схватить за голову, но промахнулась и испугала коллегу, которая разжала челюсти и выпустила руку.
"Она смотрела на меня своим черным глазом, лицом к лицу, раскрытые челюсти пронеслись мимо", — рассказал серфер.
По его словам, он вынырнул с доской, и повсюду была кровь.
Уже оказавшись на поверхность, он увидел, что все пытаются спасаться и гребут к берегу. И поначалу не мог понять, почему.
"Я посмотрел вниз, и половина моей руки висела на нитке. В тот момент я понял, что это не сон, и началась паника", — отметил он.
Благодаря встречной волне серфер сумел быстро добраться до берега. Открытой костью он чувствовал холод воды. Уже на берегу друзья и родственники перевязали рану, чтобы остановить кровотечение, и отвезли в больницу.
Несмотря на этот случай, пристрастия Эйнсли к серфингу не убавилось.
В дальнейшем он получил диплом по водным видам спорта и теперь преподает уроки другим — уже из Норвегии, где для большинства акул воды слишком холодные.
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