"Чувство полного покоя": женщина чуть не умерла и описала мир между жизнью и смертью

Кортни Сантьяго уверяет, что после смерти сознание продолжает существовать, но все земное кажется абсолютно не важным.

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32-летняя Кортни Сантьяго едва не умерла в больнице и уверяет, что смогла взглянуть на мир между жизнью и смертью. Она описала пережитый опыт в социальной сети TikTok и набрала почти 60 000 просмотров, передает британский таблоид Mirror.

В июле 2022 года Кортни Сантьяго проходила МРТ-сканирование груди, поскольку в ее семье были случаи рака молочной железы. Во время обследования медики поставили женщине капельницу, после чего тело пациентки впало в состояние шока: кровяное давление резко упало, пульс сильно замедлился, и она оказалась в состоянии, которое медики назвали вазовагальным обмороком — это кратковременная потеря сознания из-за падения артериального давления, вызванного нарушением нервно-мышечных рефлексов, чаще всего он случается у людей из-за сильного эмоционального стресса, длительного стояния или быстрого вставания из сидячего положения.

Кортни Сантьяго считает, что была мертва около 40 секунд, но это время растянулось для нее, как вся жизнь. Женщина обнаружила себя стоящей на пляже перед мужчиной, которого никогда раньше не встречала, но всегда знала. Он успокоил Кортни и объяснил: ей еще не пора умирать. После этих слов обстановка изменилась, и девушка оказалась в горах, затем в саду дома своего детства и в нескольких других местах, где она почувствовала себя тесно связанной с природой.

"Я не беспокоилась о том, чтобы оставить свое тело, свою жизнь, сына, семью и друзей — все это тогда не казалось важным. Не было никакого понятия времени, только чувство полного покоя", — поделилась Сантьяго. — "Когда мы умираем, мы не уходим, и где бы ни оказались, мы счастливы. Я благодарна за произошедшее и чувствую — это служит подтверждением того, что наше существование и сознание продолжаются после того, как мы уйдем, поэтому бояться нечего".

Когда Кортни Сантьяго пришла в себя, то не могла говорить, а ее тело не слушалось. Позже медсестра заявила, люди могут умереть во время вазовагального обморока, хотя такие случаи очень редки. Блогерша вспомнила, что несколько лет назад ее мама умерла во время визита стоматолога при похожих обстоятельствах, и никто не смог объяснить причину.

"Я на 100% уверена, то, что я видела, было "между" жизнью и смертью, чем-то гораздо большим, чем случай обморока. В бессознательном состоянии вы не должны ничего видеть, никаких снов, и не просыпаетесь с чувством потери времени", — отметила она.

Ранее ученые выяснили, что на самом деле видят люди перед тем, как умереть. Группа исследователей во главе с доктором Сэмом Парниа опросили более 20 людей, переживших клиническую смерть, и выделили пять основных тем для переживаний.