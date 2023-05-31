Конфликт на севере Косова: премьер Курти обвинил "фашистские банды" из Сербии"

Премьер-министр частично признанного государства назвал этнических сербов в Косово "фашистской милицией" и раскритиковал госсекретаря США Энтони Блинкена за "умиротворение" президента Александра Вучича.

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Премьер-министр частично признанного Косова Альбин Курти обвинил радикальных сербов, в возникших на севере страны столкновения. Об этом он заявил в среду, 31 мая, в комментарии для британской газеты The Guardian.

Курти отметил, что "фашистские банды", которые, по его словам, находятся под влиянием Белграда, несут ответственность за столкновения.

Кроме того, Курти высказал свое недовольство реакцией госсекретаря США Энтони Блинкена, считая его заявление "умиротворением" президента Сербии Александра Вучича.

"Я думаю, что это не только несправедливо, неправильно и обидно, но и в то же время очень наивно. Возможно, когда-нибудь секретарь Блинкен объяснит это подробнее, но это точно не помогло", — заявил Курти британским журналистам

Премьер Косова также сообщил, что он разговаривал с Габриэлем Эскобаром, специальным послом США на Балканах. Он сказал, что Эскобар попросил косовские власти перевести мэров в другие помещения, или чтобы они работали дома, на что получил отказ.

"У нас не может быть мэров Zoom, мы — демократическая республика. Демократическая республика не может сдаться фашистскому ополчению", — добавил он.

Отметим, что столкновения вызваны началом работы новых албанских мэров, которые победили на выборах, проведенных при низкой явке сербского населения. Однако при этом Курти признает, что существуют вопросы о легитимности избранных чиновников.

"Это административные, технические мэры, которые необходимы для нормального функционирования муниципалитетов… Я признаю, что политическая легитимность этих мэров низка, однако легитимность других равна нулю", — сообщил премьер Косова.

Столкновения в Косово

29 мая сообщалось, что правительство Косово столкнулось с протестами этнических сербов против назначения албанцев на должности мэров в сербских районах. В ответ на это, 29 мая миротворцы НАТО установили границы безопасности вокруг трех городских советов.

Напомним, 29 мая президент Сербии Александр Вучич заявил, что премьер-министр Косово Альбин Курти "заигрался в какого-то Зеленского", в связи с чем в стране может произойти то, чего Сербия до сих пор не видела и "не могла мечтать".