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Пророссийский миллиардер Рубен Варданян, представляющий интересы Кремля в Карабахе, призвал армян взяться за оружие: "Мы будем бороться до последнего. Последняя черта пройдена: ты либо встаешь на защиту Арцаха, либо против всего армянского народа".

Это заявление было сделано на фоне усилий ЕС и США добиться мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном.

Оголтелые призывы Варданяна полностью соответствуют установкам Кремля по закреплению своего военного присутствия в Прикаспийском регионе. Согласно информации Цензор, РФ заинтересована в замораживании конфликта ради сохранения своего влияния на Южном Кавказе и военных баз в Армении. Подобное видение опубликовало и канадское аналитическое издание Geopolitical Monitor: "Кремль отправил Варданяна в Карабах, потому что боялся успеха ЕС в заключении мирного договора".

Варданян, который давно включен в санкционный список Украины, открыто продвигает пророссийскую позицию.

"Миротворцы — сила, поддерживающая Арцах… С нашей стороны предстоит большая работа, чтобы они остались здесь подольше и в большем составе", — заявлял он.

В начале мая на митинге в Ханкенди, он продвигал идею необходимости присутствия военного контингента РФ, как инструмента сохранения влияния Путина на Южном Кавказе.

Роль Варданяна в игре Москвы

Многие авторитетные международные СМИ сообщали, что Варданян – протеже Кремля и перед ним поставлена задача сорвать переговорный процесс между Азербайджаном и Арменией.

В частности американское издание Townhall писало, что Варданян был и остается продолжением внешней политики Москвы.

"Москва назначает известного российского миллиардера и медиамагната Варданяна главой непризнанной сепаратистской Нагорно-Карабахской Республики. Он начинает серьезную пропаганду и риторику, что не помогает Баку и Еревану вести мирные переговоры", — сообщало Государственное радио Болгарии.

Стратегия Варданяна направлена не только на разжигание межэтнической вражды и восстановление российского контроля над Арменией, но и на срыв поставок энергоносителей из Каспийского бассейна в Европу. Он пользуется своим влиянием, чтобы настроить общественное мнение армянской общины Карабаха против мира.

"Варданян стремится делегитимизировать возвращение Нагорного Карабаха Азербайджану и разжигает конфликты между армянами и азербайджанцами, чтобы сохранить роль России как главного посредника", — пишет The Hill.

В арабских СМИ позицию Варданяна также рассматривают как часть интриг Москвы. Его появление представлено как часть российского заговора с целью сорвать переговоры по армяно-азербайджанскому мирному соглашению…

"Варданян мало что сделал, чтобы отвести от себя эти подозрения, особенно учитывая его постоянную защиту российских миротворцев в Карабахе", — пишет Al Jazeera.

Роль Варданяна в войне против Украины

Варданян – соучастник агрессии против Украины. Еще в январе об этом однозначно заявил депутат британского парламента от Консервативной партии Боб Блэкмен.

"Рубен Варданян, российский олигарх армянского происхождения, был переброшен в Карабах, по всей видимости, Россией. Мы должны понимать, что это человек, против которого введены санкции в связи с военным вмешательством России в Украину. Его компании успешно использовались и были вовлечены в процесс расширения военного присутствия в Украине и Карабахе", — заявил британский политик.

Во всех своих выступлениях Варданян предпочитает замалчивать агрессию Путина против Украины, тем самым, выступая соучастником преступлений своего кремлевского хозяина. В своем интервью BBC HARDtalk он демонстративно отказался осудить военную агрессию против Украины, а позже в интервью YouTube-каналу "Это Осетинская" назвал "бессмысленным" обсуждение геноцида украинской нации.

Стоит напомнить, что Рубен Варданян печально известен руководством российской оффшорной компанией "Тройка Диалог", из-за которой депутаты Европарламента в 2019 году призвали ЕС ввести против него санкции.

"Варданян, один из самых богатых людей России, близок к Путину… Его обвиняют в отмывании денег через офшорные компании и переводе средств влиятельным дружкам Путина", — отмечало тогда The Washington Times.

По информации издания, у него также имеются связи с Тегераном, поддерживающим Москву в регулярных обстрелах Украины: "Его связи с Ираном можно проследить через российский Фонд Горчакова, который организует мероприятия в разных странах, включая Армению, с участием одобренных правительством ораторов из Тегерана".

Соучастник Путина должен понести заслуженное наказание

Учитывая вышеперечисленные факты и свидетельства международных изданий, вызывает недоумение почему Варданян до сих пор не внесен в базу "Миротворец".

В октябре 2022 года правительство Украины ввело санкции против Варданяна. К сожалению, до сих пор этому примеру не последовали западные партнеры Киева, хотя в 2019 году такая инициатива была выдвинута 22 депутатами Европарламента, а в 2022 году сразу 46 членов Конгресса США призвали это сделать.

Остается надеяться, что на фоне нынешних усилий Варданяна по сохранению позиций Путина на юге Кавказа заслуги этого ставленника Кремля будут, наконец, оценены по достоинству и в Киеве, и в Брюсселе, и в Вашингтоне.