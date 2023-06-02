Підручний Путіна на Кавказі відстоює військову присутність РФ у регіоні та спонсорує війну в Україні

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Проросійський мільярдер Рубен Варданян, який представляє інтереси Кремля в Карабаху, закликав вірмен взятися за зброю: "Ми боротимемося до останнього. Остання межа пройдена: ти або встаєш на захист Арцаха, або проти всього вірменського народу".

Ця заява була зроблена на тлі зусиль ЄС та США домогтися мирного врегулювання між Вірменією та Азербайджаном.

Шалені заклики Варданяна повністю відповідають настановам Кремля щодо закріплення своєї військової присутності в Прикаспійському регіоні. За інформацією Цензор, РФ зацікавлена в заморожуванні конфлікту задля збереження свого впливу на Південному Кавказі та військових баз у Вірменії. Подібне бачення опублікувало і канадське аналітичне видання Geopolitical Monitor: "Кремль відправив Варданяна в Карабах, бо боявся успіху ЄС у укладанні мирного договору".

Варданян, який давно включений до списку санкцій України, відкрито просуває проросійську позицію.

"Миротворці — сила, яка підтримує Арцах... З нашого боку має бути велика робота, щоб вони залишилися тут довше і у більшому складі", — заявляв він.

На початку травня на мітингу в Ханкенді він просував ідею необхідності присутності військового контингенту РФ як інструмента збереження впливу Путіна на Південному Кавказі.

Роль Варданяна у грі Москви

Багато авторитетних міжнародних ЗМІ повідомляли, що Варданян — протеже Кремля і перед ним поставлене завдання зірвати переговорний процес між Азербайджаном та Вірменією.

Зокрема, американське видання Townhall писало, що Варданян був і залишається продовженням зовнішньої політики Москви.

"Москва призначає відомого російського мільярдера та медіамагната Варданяна главою невизнаної сепаратистської Нагірно-Карабахської Республіки. Він починає серйозну пропаганду та риторику, що не допомагає Баку та Єревану вести мирні переговори", — повідомляло Державне радіо Болгарії.

Стратегія Варданяна спрямована не лише на розпалювання міжетнічної ворожнечі та відновлення російського контролю над Вірменією, а й на зрив постачання енергоносіїв із Каспійського басейну до Європи. Він має свій вплив, щоб налаштувати громадську думку вірменської громади Карабаха проти світу.

"Варданян прагне делегітимізувати повернення Нагірного Карабаху Азербайджану і розпалює конфлікти між вірменами та азербайджанцями, щоб зберегти роль Росії як головного посередника", — пише The Hill.

В арабських ЗМІ позицію Варданяна також розглядають як частину інтриг Москви. Його поява представлена як частина російської змови з метою зірвати переговори щодо вірмено-азербайджанської мирної угоди.

"Варданян мало що зробив, щоб відвести від себе ці підозри, особливо з огляду на його постійний захист російських миротворців у Карабаху", — пише Al Jazeera.

Роль Варданяна у війні проти України

Варданян — співучасник агресії проти України. Ще у січні про це однозначно заявив депутат британського парламенту від Консервативної партії Боб Блекмен.

"Рубен Варданян, російський олігарх вірменського походження, був перекинутий у Карабах, мабуть, Росією. Ми повинні розуміти, що це людина, проти якої введено санкції у зв'язку з військовим втручанням Росії в Україну. Його компанії успішно використовувалися і були залучені до процесу розширення військової присутності в Україні та Карабаху", — заявив британський політик.

У всіх своїх виступах Варданян вважає за краще замовчувати агресію Путіна проти України, тим самим виступаючи співучасником злочинів свого кремлівського господаря. У своєму інтерв'ю BBC HARDtalk він демонстративно відмовився засудити військову агресію проти України, а пізніше в інтерв'ю YouTube-каналу "Це Осетинська" назвав "безглуздим" обговорення геноциду української нації.

Варто нагадати, що Рубен Варданян сумно відомий керівництвом російської офшорної компанії "Трійка Діалог", через яку депутати Європарламенту в 2019 році закликали ЄС ввести проти нього санкції.

"Варданян, один із найбагатших людей Росії, близький до Путіна... Його звинувачують у відмиванні грошей через офшорні компанії та переказі коштів впливовим дружкам Путіна", — зазначало тоді The Washington Times.

За інформацією видання, він також має зв'язки з Тегераном, який підтримує Москву в регулярних обстрілах України: "Його зв'язки з Іраном можна простежити через російський Фонд Горчакова, який організовує заходи в різних країнах, включаючи Вірменію, за участю схвалених урядом ораторів з Тегерану".

Співучасник Путіна має понести заслужене покарання

Враховуючи перелічені вище факти та свідчення міжнародних видань, викликає здивування чому Варданян досі не внесений до бази "Миротворець".

У жовтні 2022 року уряд України запровадив санкції проти Варданяна. На жаль, цього прикладу не наслідували західні партнери Києва, хоча в 2019 році така ініціатива була висунута 22 депутатами Європарламенту, а в 2022 році відразу 46 членів Конгресу США закликали це зробити.

Залишається сподіватися, що на тлі нинішніх зусиль Варданяна щодо збереження позицій Путіна на півдні Кавказу заслуги цього ставленика Кремля будуть нарешті гідно оцінені і в Києві, і в Брюсселі, і у Вашингтоні.