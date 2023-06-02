"Полный беспорядок": Путин заявил, что Россией управляет Бог (видео)

Российский диктатор считает, что жить в его стране — якобы огромная честь и удовольствие. По его словам, главнее президента только Дед Мороз, ведь он "берет начало от добрых дел".

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Россия управляется богом, а главнее президента в ней — только Дед Мороз. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин 2 июня на встрече с многодетными семьями.

"Россия напрямую управляется Богом. Если это не так, то непонятно, как она вообще существует", — сказал Путин.

Стоит отметить, что данную фразу приписывают генералу-фельдмаршалу Кристофу Миниху, который работал еще в Российской Империи при Петре I. Европеец этим высказыванием констатировал полный беспорядок в государственном управлении страной.

Путин отметил, что Россия существует за счет таланта, любви и преданности родине ее жителей. Жить в России, как сказал диктатор, это якобы огромная честь и удовольствие.

Далее он признал, что все люди грешные, но нужно стремиться к "безусловной любви к ближнему и преодолевать трудности".

"Если не идти по этому тернистому пути наверх, то и не будем добиваться успехов. Это касается и маленьких граждан нашей страны, и уже взрослых. Каждый должен идти вперед, каждый должен добиваться успехов в той системе координат, в которой он находится на своем жизненном пути", — подчеркнул глава страны-агрессора.

Путин отвечал на вопрос присутствующего на встрече ребенка про Деда Мороза. Президент подтвердил существование данного персонажа.

"Конечно, Дед Мороз есть. Дед Мороз, я думаю, главнее меня. Он такой персонаж, который берет свое начало от добрых дел", — объяснил он.

Напомним, что недавно в Грузии умерла женщина, которая говорила, что она — мать Владимира Путина. Веру Путину похоронили в деревне Метеху.

Бывший чрезвычайный и Полномочный посол Украины в США Валерий Чалый 1 июня рассказал, почему Путин не приедет в Турцию после инаугурации президента Реджепа Эрдогана. По его мнению, диктатор боится выезжать из страны после выдачи ордера на его арест Международным уголовным судом Гааги.