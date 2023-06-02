Оставили в грузовике: тело мертвого мужчины приняли за реквизит фильма ужасов (фото)

Владелец грузовика, который ранее использовался в фильме ужасов, увидел труп Иэна Робертса в кузове, но не сообщил об этом, так как решил, что это манекен.

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В Великобритании труп исчезнувшего 35-летнего Иэна Робертса ошибочно приняли за реквизит фильма ужасов и оставили в кузове грузовика, который предварительно использовался во время съемок кино. Об этом рассказывает Daily Star.

В октябре 2022 года в Ливерпуле полиция заявила о пропаже Иэна Робертса. Издание отмечает, что до этого мужчина обращался к врачам, которые сообщили о его беспокойстве, депрессии и суицидальных мыслях. Ему также были назначены лекарства для поддержания психического здоровья.

В декабре того же года владелец грузовика осматривал свой транспорт, который ранее использовался на съемочной площадке фильма ужасов. Внутри транспортного средства он обнаружил труп Робертса, который покончил с собой путем повешения. Мужчина посчитал, что это не человек, а манекен, использовавшийся в фильме. Кроме того, свидетель заметил, что лобовое стекло разбито, внутренняя занавеска разорвана, а двигатель не запускается.

Врачи сообщили, что у мужчины были суицидальные мысли Фото: Merseyside Police

Вскоре на место происшествия были вызваны службы экстренной помощи, которые подтвердили, что это действительно труп. Правоохранительные органы обнаружили там записку, в которой Ян выразил намерение покончить с собой.

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