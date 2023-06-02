Залишили у вантажівці: тіло мертвого чоловіка прийняли за реквізит фільму жахів (фото)

Власник вантажівки, яка раніше використовувалася у фільмі жахів, побачив труп Іена Робертса в кузові, але не повідомив про це, оскільки вирішив, що це манекен.

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У Великій Британії труп зниклого 35-річного Іена Робертса помилково прийняли за реквізит фільму жахів і залишили в кузові вантажівки, яка попередньо використовувалася під час зйомок кіно. Про це розповідає Daily Star.

У жовтні 2022 року в Ліверпулі поліція заявила про зникнення Іена Робертса. Видання зазначає, що до цього чоловік звертався до лікарів, які повідомили про його занепокоєння, депресію та суїцидальні думки. Йому також було призначено ліки для підтримки психічного здоров'я.

У грудні того ж року власник вантажівки оглядав свій транспорт, який раніше використовувався на знімальному майданчику фільму жахів. Усередині транспортного засобу він виявив труп Робертса, який наклав на себе руки шляхом повішення. Чоловік вирішив, що це не людина, а манекен, який використовувався у фільмі. Крім того, свідок зауважив, що лобове скло розбите, внутрішня фіранка розірвана, а двигун не запускається.

Лікарі повідомили, що у чоловіка були суїцидальні думки Фото: Merseyside Police

Незабаром на місце події були викликані служби екстреної допомоги, які підтвердили, що це справді труп. Правоохоронні органи виявили там записку, в якій Ян висловив намір накласти на себе руки.

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