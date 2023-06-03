"Лжец и бандит": пророссийские активисты освистали Шольца на митинге под Берлином (видео)

"Любители" РФ обзывали канцлера ФРГ разжигателем войны. Премьер-министр федеральной земли предложил им выйти на митинг под Кремлем, попросить у Путина вывести войска и ощутить все прелести его режима.

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Пророссийские активисты пытались сорвать выступление канцлера Германии Олафа Шольца, оскорбляя его. Об этом сообщил 3 июня немецкий таблоид Bild.

Канцлер вечером 2 июня выступал на проевропейском митинге правящей партии СДПГ под Берлином. Послушать его пришли около 100 пророссийских активистов, уточнили журналисты.

Часть из них были в футболках с символикой России и антиваксеров (движение, оспаривающее массовую вакцинацию, — ред.).

Bild пишет, что активисты пытались освистать и прогнать со сцены выступающего канцлера. Его обзывали разжигателем войны, лжецом и бандитом. Одновременно они потребовали "мира без оружия".

Шольцу приходилось постоянно перекрикивать толпу. Глава немецкого правительства отвечал им, что разжигатель войны — это российский президент Владимир Путин, ведь он отправил в Украину 200 тысяч оккупантов.

"Путин хочет уничтожить и завоевать Украину. Эта агрессивная война угрожает миру и свободе", — говорил канцлер.

Некоторые зрители аплодировали ему, а другие мешали выступать. После Шольца на сцену вышел премьер-министр федеральной земли Бранденбург Дитмар Войдке и посоветовал "любителям" России провести подобный митинг на Красной площади перед Кремлем.

"Там бы вы могли просить у Путина немедленно отказаться от оружия. Тогда вы бы совершенно с другой стороны узнали ту Россию, которую так любите", — сказал чиновник.

Напряжение постепенно стало утихать, а Шольц после митинга остался у сцены, чтобы сделать селфи со сторонниками.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 30 мая говорил с Шольцем о предоставлении Киеву систем ПВО.

Немецкие СМИ 26 мая писали о нападении на Шольца. Местный житель сначала приблизился к его кортежу, а далее подошел и схватил канцлера.