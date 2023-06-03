"Брехун і бандит": проросійські активісти освистали Шольца на мітингу під Берліном (відео)

"Любителі" РФ обзивали канцлера ФРН розпалювальником війни. Прем'єр-міністр федеральної землі запропонував їм вийти на мітинг під Кремлем, попросити у Путіна вивести війська і відчути всі привабливості його режиму.

Related video

Проросійські активісти намагалися зірвати виступ канцлера Німеччини Олафа Шольца, ображаючи його. Про це повідомив 3 червня німецький таблоїд Bild.

Канцлер увечері 2 червня виступав на проєвропейському мітингу правлячої партії СДПН під Берліном. Послухати його прийшло близько 100 проросійських активістів, уточнили журналісти.

Частина з них була у футболках із символікою Росії та антиваксерів (рух, який виступає проти масової вакцинації, — ред.).

Bild пише, що активісти намагалися освистати й прогнати зі сцени канцлера. Його обзивали розпалювачем війни, брехуном та бандитом. Водночас вони вимагали "миру без зброї".

Шольцу доводилося постійно перекрикувати натовп. Глава німецького уряду відповідав їм, що розпалювач війни — це російський президент Володимир Путін, адже він відправив до України 200 тисяч окупантів.

"Путін хоче знищити та завоювати Україну. Ця агресивна війна загрожує світу та свободі", — говорив канцлер.

Деякі глядачі аплодували йому, інші заважали виступати. Після Шольца на сцену вийшов прем'єр-міністр федеральної землі Бранденбург Дітмар Войдке та порадив "любителям" Росії провести подібний мітинг на Червоній площі перед Кремлем.

"Там би ви могли просити у Путіна негайно відмовитися від зброї. Тоді ви б зовсім з іншого боку впізнали ту Росію, яку так любите", — сказав чиновник.

Напруга поступово почала вщухати, а Шольц після мітингу залишився біля сцени, щоб зробити селфі з прихильниками.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський 30 травня говорив з Шольцом про надання Києву систем ППО.

Німецькі ЗМІ 26 травня писали про напад на Шольца. Місцевий житель спочатку наблизився до його кортежу, а потім підійшов і схопив канцлера.