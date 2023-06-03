"Такому в школе на научат": как американцы вырастили четверых детей на яхте (видео)

Анна, Джек, Финн и Кейт иногда жалеют о нехватке общения, но не хотели бы променять свои путешествия на сухопутную жизнь.

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Супруги из США Кит и Рене Уитакер отправились в море на яхте вместе с четырьмя детьми, которых решили учить самостоятельно. Они рассказали подробности таблоиду Daily Mail.

Семь лет назад пара продала успешный нефтегазовый бизнес, купила роскошную яхту за $257 тысяч и решила жить на воде, хотя не имели серьезного опыта мореходства. Они взяли с собой четверых детей: Анну, Джека, Финна и Кейт, которым на тот момент было 15, 14, 10 и 9 лет соответственно. Они перешли от домашнего к обучению на корабле.

По словам Рене Уитакер, многие люди часто критиковали их с мужем, поскольку дети не посещают школу и не общаются со сверстниками, однако родители хотели, чтобы их отпрыски отличались от всех остальных. Благодаря нетрадиционному образу жизни и постоянным путешествиям они изучили много разных культур и получили много знаний.

"Они занимаются по часу в день, но постоянно учатся на корабле. Они развили глубокое понимание географии, социологии, предпринимательства, мировых культур, управления финансами. Вещей, которые они никогда не смогли бы изучить в школе. Наши дети получили образование в реальной жизни, а не случайные факты, которые им запихивали бы, ожидая, что их изложат в тексте", — отметила Рене Уитакер.

Семейство Уитакеров семь лет назад Фото: Facebook Семейство Уитакеров сейчас Фото: Facebook

Семейство побывало в 48 разных странах и получили много незабываемых впечатлений. К примеру, Уитакерам удалось поплавать с акулами, пережить штормы в тысячах километрах от оберега, понырять в подводные пещеры на Фиджи, понаблюдать за живыми китами в Австралии и перекусить с туземцами в Танзании. Вдобавок, у каждого члена семьи есть довольно успешные каналы в социальных сетях, которые приносят деньги.

К примеру, их семейный YouTube-канале Sailing Zatara насчитывает 538 тысяч подписчиков. Чтобы решить вопрос раз и навсегда, Рене разместила там ролик под названием "Жалеют ли наши дети, что у них не было нормального детства?", для которого взяла интервью у каждого из четырех своих потомков.

По словам 20-летнего Джека, после начала совместного путешествия он иногда скучал по жизни на суше, но каждый раз, когда люди спрашивали его об этом, парень просто показывал на телефоне фотографии тех мест, где побывал. "Это намного лучше, чем ходить в школу", — заключил он. Единственное, о чем Джек жалеет, что редко ездит за рулем авто.

Такое же мнение разделяет и его 17-летний брат Финн. Сейчас ему не хватает друзей, с которыми можно проводить свободное время, поэтому в следующем году он собирается отправиться в собственное путешествие в фургоне. Тем не менее по мнению подростка, жизнь на яхте принесла больше пользы, чем вреда.

16-летняя Кейт пожаловалась на нехватку жизни в социуме, однако впечатления, полученные во время приключений, с лихвой это компенсируют. Самый старший ребенок Уитакеров, 21-летняя Анна, сейчас учится в колледже, но вышла на связь из общежития. Она признала, что упустила много важных моментов, таких как выпускной бал и спортивные соревнования, поэтому чувствует разницу со сверстниками, однако не стала бы отказываться от кругосветного путешествия.

"Мне довелось повидать так много мест и так много новых вещей, которые мало кому доводилось видеть за всю свою жизнь, особенно людям моего возраста. Так что просто возможность увидеть все эти новые места в таком юном возрасте, где мне не нужно было беспокоиться о деньгах… или брать отгулы с работы… Я всегда буду очень благодарна за это", — добавила Анна.

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