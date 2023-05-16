Джефф Безос отправился в путешествие на своей суперъяхте за $500 млн (видео)

Строительство яхты продолжалось пять лет.

Related video

59-летний миллиардер Джефф Безос, которому построили самую высокую яхту в мире за 500 миллионов долларов, появился на ней вместе со своей возлюбленной Лорен Санчес, чтобы отправиться в путешествия с побережья Майорки, пишет Daily Mail.

Джефф и Лорен вылетели в Европу на частном самолете, а затем добралась на яхту под названием "Koru" на вертолете, которій приземлился прямо на площадку, построенную на вспомогательном судне.

Санчес надела шикарный черно-белый джемпер, белые брюки и дополнила ансамбль красной сумочкой. В своб очередь Безос был в полностью черном костюме и очках-авиаторах.

Влюбленные грелись на средиземноморском солнце во время экскурсии по гигантскому кораблю, проходя от носа к корме и смешавшись с командой. Пара целовалась ии обнималась на борту, не обращая внимания на персонал.

Коробки с продуктами, вещи, в том числе пакеты Amazon и стеллаж с чехлами для одежды от таких дизайнеров, как Dolce и Gabbana, персонал перенес на борт.

Яхта Безоса, которая считается самой высокой в мире, строилась пять лет и была закончена в марте 2023-го. Ранее известная как Y721 или Project 721, она теперь носит имя "Koru", что на языке маори означает "новые начинания". Яхта была смоделирована с тремя огромными мачтами, поэтому может приводиться в действие в основном за счет кинетической энергии парусов. Эта чрезвычайно передовая и экологичная технология означает, что парусами может управлять один человек, а не целая команда.

Алюминиево-стальная шхуна может похвастаться тремя палубами, в том числе одной с бассейном.

Интерьеры на борту, как сообщается, вдохновлены "Eos", 93-метровой яхтой, принадлежащей его близкому другу Барри Диллеру, основателю и бывшему генеральному директору Fox. Над ними трудился Франсуа Катру, который был известен своими гламурными проектами для самых известных членов королевской семьи, аристократов и медиа-магнатов.

Длина судна составляет 127 метров, а тройные мачты достигают 70 метров. Ее содержание обойдется около 25 миллионов долларов в год.

Рядом с яхтой находится 76-метровый корабль с вертолетной площадкой для Безоса или его знаменитых гостей. Эта маленькая яхта загружена множеством игрушек, включая роскошные автомобили, гидроциклы, скоростные катера и, возможно, даже личную подводную лодку.

Многомиллионный проект — это самая последняя постройка верфи Oceanco, базирующейся в Нидерландах. Верфь специализируется на строительстве больших нестандартных яхт длиной до 160 метров уже более 30 лет, включая легендарную "Black Pearl".

Ранее Фокус писал, что жители Роттердама не на шутку разозлились на Безоса из-за его посягательств на исторический мост.