Джефф Безос вирушив у подорож на своїй супер'яхті за $500 млн (відео)

Будівництво яхти тривало п'ять років.

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59-річний мільярдер Джефф Безос, якому збудували найвищу яхту у світі за 500 мільйонів доларів, з'явився на ній разом зі своєю коханою Лорен Санчес, щоб вирушити у подорож з узбережжя Майорки, пише Daily Mail.

Джефф і Лорен вилетіли до Європи приватним літаком, а потім дісталися на яхту під назвою "Koru" на гелікоптері, який приземлився прямо на майданчик, збудований на допоміжному судні.

Санчес одягла шикарний чорно-білий джемпер, білі штани та доповнила ансамбль червоною сумочкою. У свою чергу Безос був у повністю чорному костюмі та окулярах-авіаторах.

Закохані грілися на середземноморському сонці під час екскурсії гігантським кораблем, проходячи від носа до корми і змішавшись із командою. Пара цілувалася і обіймалася на борту, не звертаючи уваги на персонал.

Коробки з продуктами, речі, у тому числі пакети Amazon та стелаж з чохлами для одягу від таких дизайнерів, як Dolce та Gabbana, персонал переніс на борт.

Яхта Безоса, яка вважається найвищою у світі, будувалася п'ять років і була закінчена у березні 2023-го. Раніше відома як Y721 або Project 721, вона тепер носить ім'я "Koru", що мовою маорі означає "нові починання". Яхта була змодельована з трьома величезними щоглами, тому може приводитися в дію в основному за рахунок кінетичної енергії вітрил. Ця надзвичайно передова та екологічна технологія означає, що вітрилами може керувати одна людина, а не ціла команда.

Алюмінієво-сталева шхуна може похвалитися трьома палубами, зокрема однією з басейном.

Інтер'єри на борту, як повідомляється, натхненні "Eos", 93-метровою яхтою, що належить його близькому другові Баррі Діллеру, засновнику та колишньому генеральному директору Fox. Над ними працював Франсуа Катру, який був відомий своїми гламурними проектами для найвідоміших членів королівської родини, аристократів та медіа-магнатів.

Довжина судна становить 127 метрів, а потрійні щогли сягають 70 метрів. Її утримання коштуватиме близько 25 мільйонів доларів на рік.

Поруч із яхтою перебуває 76-метровий корабель з вертолітним майданчиком для Безоса або його відомих гостей. Ця маленька яхта завантажена безліччю іграшок, включно з розкішними автомобілями, гідроциклами, швидкісними катерами і, можливо, навіть особистим підводним човном.

Багатомільйонний проект – це остання робота верфі Oceanco, що базується в Нідерландах. Верф спеціалізується на будівництві великих нестандартних яхт довжиною до 160 метрів вже понад 30 років, включно з легендарною "Black Pearl".

Раніше Фокус писав, що жителі Роттердама не на жарт розлютилися на Безоса через його зазіхання на історичний міст.