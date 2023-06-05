Выпили сидр: в Ульяновской области РФ погибли шесть человек после распития алкоголя

Cпиртной напиток молодые люди купили в магазинах "Территория пива". Возможно, в сидр попал метанол вместо этанола, указывают журналисты.

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Шесть жителей города Димитровград Ульяновской области умерли из-за отравления сидром. Об этом сообщил 5 июня местный Следственный комитет.

Молодые люди употребляли спиртной напиток, купленный в магазинах "Территория пива". Продукцию поставлял предприниматель из Красноглинского района Самарской области, сейчас там проводятся следственные действия.

В Следкоме уточнили, что пострадавшие жители Димитровграда стали поступать в больницу с 3 июня. Алкогольную продукцию изымают из магазинов для проведения экспертиз.

"Возможно, в сидр попал метанол вместо этанола. Продукцию уже изъяли, не исключено, что кто-то еще успел купить ядовитый сидр", — сообщил Telegram-канал "112".

Пропагандистский канал Russia Today со ссылкой на власти города сообщил, что всего отравились алкоголем 12 человек за три дня. Шестеро умерли и еще столько до сих пор лежат в реанимации.

Российские правоохранители возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц. Статья предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы.

Напомним, что в Намибии 13 человек умерли после того, как съели кашу, смешанную с перебродившим веществом после приготовления домашнего алкоголя.

А в Одессе 16 мая стало известно о гибели двух четырехлетних детей в результате отравления. СМИ писали, что их мать купила на рынке "Привоз" овощи и вечером кормила детей.