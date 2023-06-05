Випили сидр: в Ульянівській області РФ загинули шестеро людей після розпивання алкоголю

Спиртний напій молоді люди купили в магазинах "Територія пива". Можливо, у сидр потрапив метанол замість етанолу, зазначають журналісти.

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Шестеро жителів міста Димитровград Ульяновської області померли через отруєння сидром. Про це повідомив 5 червня місцевий Слідчий комітет.

Молоді люди вживали спиртний напій, куплений у магазинах "Територія пива". Продукцію постачав підприємець із Красноглинського району Самарської області, зараз там проводять слідчі дії.

У Слідкомі уточнили, що постраждалі мешканці Димитровграда почали надходити до лікарні з 3 червня. Алкогольну продукцію вилучають із магазинів для проведення експертиз.

"Можливо, у сидр потрапив метанол замість етанолу. Продукцію вже вилучили, не виключено, що ще хтось встиг купити отруйний сидр", — повідомив Telegram-канал "112".

Пропагандистський канал Russia Today з посиланням на владу міста повідомив, що всього отруїлися алкоголем 12 людей за три дні. Шестеро померли та ще стільки досі лежать у реанімації.

Російські правоохоронці порушили кримінальну справу про надання послуг, які не відповідають вимогам безпеки та спричинили смерть двох або більше осіб. Стаття передбачає покарання до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що в Намібії 13 людей померли після того, як з'їли кашу, змішану з речовиною, яка залишилася після приготування домашнього алкоголю.

А в Одесі 16 травня стало відомо про загибель двох чотирирічних дітей внаслідок отруєння. ЗМІ писали, що їхня мати купила на ринку "Привоз" овочі та ввечері нагодувала дітей.