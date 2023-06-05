Лицо стало синим: медсестра и ее парень спасли жизнь мужчине во время полета (фото)

Эмили Рейнс и ее бойфренд летели домой из отпуска на Багамах в Балтимор когда стюардесса сделала срочное объявление о поиске медицинских работников. У пострадавшего мужчины не было пульса когда пара подошла к нему.

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Медсестра Эмили Рейнс и медбрат Дэниел Шиффлетт, состоящие в отношениях, спасли жизнь мужчине. Пострадавший упал на свое сиденье после того, как его лицо посинело во время полета. Об этом пишет The Mirror.

Пара летела домой из отпуска в Форт-Лодердейле на Багамах в Балтимор, штат Мэриленд (США), когда стюардесса сделала срочное объявление о поиске медицинских работников. Парень и девушка представились и сразу же бросилась к передней части самолета Southwest.

Мужчина обмяк в своем кресле и приобрел тревожный сине-фиолетовый цвет лица. По словам Шиффлетта у него не было пульса. Прошла примерно половина трехчасового полета, когда мужчина упал без сознания.

Пара, которая познакомилась в 2018 году, когда оба работали в психиатрической больнице в Таусоне, штат Мэриленд, объяснила, что произошло, когда по громкой связи самолета прозвучало объявление.

"Я слышала панику в голосе стюардессы. Это будет серьезно", — рассказала Рейнс.

Пара перенесла мужчину на землю и занялась его лечением Фото: CBS News

Они побежали в переднюю часть самолета, чтобы найти стюардессу, которая пыталась сделать компрессию грудной клетки мужчине, все еще скорчившемуся в кресле.

Пара перенесла мужчину на землю и занялась его лечением, но быстро поняла, что его дыхательные пути перекрыты. Используя медицинское оборудование, которое они смогли собрать во время полета, они открыли дыхательные пути пациента.

Другие пассажиры стояли рядом, чтобы помочь парню и девушке с медицинским образованием. Через 15 минут напряженной работы им удалось восстановить сердцебиение мужчины, и самолет совершил экстренную посадку в Роли, Северная Каролина.

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