Художника Богдана Зизу из Крыма осудили на 15 лет: облил администрацию сине-желтой краской

Прокурор военного суда в Ростове-на-Дону запрашивал для Зизы 18 лет колонии строгого режима.

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Художника-акциониста Богдана Зизу, облившего здание городской администрации Евпатории сине-желтой краской — в тон украинского флага — приговорили к 15 годам колонии. Об этом сообщает пресс-служба правозащитного проекта "Ґрати".

Вердикт в виде 15 лет тюремного заключения вынес военный суд в Ростове-на-Дону. Сторона обвинения признала Зизу виновным в совершении теракта, угрозе теракта и призывах к террористической деятельности. Более того, прокурор и вовсе запрашивать для Зизы 18 лет колонии строгого режима.

За что судят художника Богдана Зизу?

Художник-акционист Богдан Зиза 16 мая прошлого года года облил сине-желтыми цветами администрацию Евпатории, а также попытался поджечь двери административного здания.

Администрация Евпатории в сине-желтой краске

Зиза не отрицал, что его акция была направлена против развязанной в Украине, но подчеркнул, что это никому не навредило.

В своем последнем слове акционист заявил, что отказывается от российского гражданства, которое ему навязадли после аннексии Крымского полуострова. Он также призвал выпустить на свободу всех находящихся в российских тюрьмах украинских политзаключенных.

Напомним, что, находясь в крымском СИЗО, Зиза обращался к президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением обменять его на пленных российских военнослужащих.

Также сообщалось, что путинский режим превратил Россию в "цифровой гулаг". Об этом 24 мая писали журналисты Associated Press. По данным расследователей, в 2022 году в РФ заблокировали или удалили свыше 610 000 веб-страниц, а 779 лиц привлекли к уголовной ответственности за комментарии или публикации в сети.