"Экономит деньги": мужчина чистит бананы перед взвешиванием в супермаркете (видео)

В популярной социальной сети TikTok выложили новое вирусное видео, в котором мужчина снимает кожуру с банана перед его взвешиванием с целью экономии денег.

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Женщина поделилась странным способом сохранить деньги, который использует ее парень при покупке бананов в супермаркете Woolworths. Об этом пишет Daily Mail.

На видеозаписи видно, как парень женщины выбирает банан из секции продуктов, затем снимает кожуру и кладет фрукт в целлофановый пакет.

Папень, снятый на камеру его девушкой, аккуратно разворачивает каждый банан и помещает его в полиэтиленовый пакет перед тем, как положить его на весы. Возник спор среди пользователей относительно соотношения рисков и выгоды при таком подходе, так как кожура обеспечивает банан определенной защитой от внешней среды.

"Как мой бережливый парень экономит деньги на бананах", — написала девушка.

Видео быстро стало вирусным и набрало более 800 тысяч просмотров. В некоторых комментариях пользователи призывали девушку расстаться с парнем, который пытается экономить деньги с помощью такого метода.

"Мне было бы не так стыдно, если бы он украл ее", — написал один из пользователей сети.

Однако у героя ролика нашлись и сторонники, которые восхитились его бережливостью. У пользователей также возникли вопросы относительно законности взвешивания бананов таким образом. Конечно же, не обошлось без юмора.

"Настоящие экономные люди взвешивают их без пакетика", — написал один из зрителей.

Ранее Фокус писал, что в США женщину не пускали в туалет в супермаркете из-за возраста. Девушка была возмущена тем, что ее попросили предъявить удостоверение личности, чтобы воспользоваться уборной.

Также сообщалось, что в США сотрудник супермаркета втыкал в продукты швейные иголки. Покупатели магазина Trexlertown вернули покупки. После расследования сотрудники полиции обнаружили 11 швейных игл в различных товарах.