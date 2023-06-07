"Экономит деньги": мужчина чистит бананы перед взвешиванием в супермаркете (видео)
В популярной социальной сети TikTok выложили новое вирусное видео, в котором мужчина снимает кожуру с банана перед его взвешиванием с целью экономии денег.
Женщина поделилась странным способом сохранить деньги, который использует ее парень при покупке бананов в супермаркете Woolworths. Об этом пишет Daily Mail.
На видеозаписи видно, как парень женщины выбирает банан из секции продуктов, затем снимает кожуру и кладет фрукт в целлофановый пакет.
Папень, снятый на камеру его девушкой, аккуратно разворачивает каждый банан и помещает его в полиэтиленовый пакет перед тем, как положить его на весы. Возник спор среди пользователей относительно соотношения рисков и выгоды при таком подходе, так как кожура обеспечивает банан определенной защитой от внешней среды.
"Как мой бережливый парень экономит деньги на бананах", — написала девушка.
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Видео быстро стало вирусным и набрало более 800 тысяч просмотров. В некоторых комментариях пользователи призывали девушку расстаться с парнем, который пытается экономить деньги с помощью такого метода.
"Мне было бы не так стыдно, если бы он украл ее", — написал один из пользователей сети.
Однако у героя ролика нашлись и сторонники, которые восхитились его бережливостью. У пользователей также возникли вопросы относительно законности взвешивания бананов таким образом. Конечно же, не обошлось без юмора.
"Настоящие экономные люди взвешивают их без пакетика", — написал один из зрителей.
Ранее Фокус писал, что в США женщину не пускали в туалет в супермаркете из-за возраста. Девушка была возмущена тем, что ее попросили предъявить удостоверение личности, чтобы воспользоваться уборной.
Также сообщалось, что в США сотрудник супермаркета втыкал в продукты швейные иголки. Покупатели магазина Trexlertown вернули покупки. После расследования сотрудники полиции обнаружили 11 швейных игл в различных товарах.