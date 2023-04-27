В США сотрудник супермаркета втыкал в продукты швейные иголки (фото)

Покупатели магазина Trexlertown вернули продукты со спрятанными внутри иглами. После расследования сотрудники полиции обнаружили 11 швейных игл в различных товарах.

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В штате Пенсильвания, США, подросток, работая в продуктовом магазине Giant, вставлял швейные иглы в продукты питания. Об этом пишет Kansas City Star.

Сотрудники полиции в Фогельсвилле были вызваны в магазин Trexlertown в среду, 19 апреля, после того, как покупатели вернули продукты со спрятанными внутри иглами.

Представитель Giant рассказал, что компания узнала о проблеме целостности продукции 17 апреля и немедленно провела расследование. Затем компания обратилась к властям для дальнейших действий и расследования.

"По результатам внутреннего расследования и видеозаписи с камер наблюдения выяснилось, что один из сотрудников — теперь уже бывший — вставил швейную иглу как минимум в три известных продукта питания", — сказал представитель компании.

По словам сотрудников полиции, следователи обнаружили 11 швейных игл в различных товарах в продуктовом магазине. Несовершеннолетнему подозреваемому предъявлены обвинения по трем пунктам в неосторожном создании опасности для другого человека и одному пункту в преступном посягательстве.

Покупатели магазина в Trexlertown вернули продукты со спрятанными внутри иглами Фото: CBS

Издание отмечает, что других подозреваемых, предположительно, не было, и никто не пострадал.

"Безопасность наших клиентов является главным приоритетом компании GIANT. Из соображений предосторожности сотрудники магазина убрали некоторые продукты с полок. В число категорий, которые, как предполагается, были затронуты, входят: разовая порция Tastykakes, свежая стручковая фасоль в мешках, рассыпной сладкий желтый и белый лук, свежая зеленая спаржа, мягкий упакованный корм и лакомства для собак, мягкий упакованный корм и лакомства для кошек, картофельное пюре быстрого приготовления (в коробках) и губки для чистки", — сказал представитель супермаркета.

Представитель Giant отметил, что компания больше не будет комментировать обвинения.

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