У США співробітник супермаркету встромляв у продукти швейні голки (фото)

Покупці магазину Trexlertown повернули продукти із захованими всередині голками. Після розслідування співробітники поліції виявили 11 швейних голок у різних товарах.

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У штаті Пенсільванія, США, підліток, працюючи у продуктовому магазині Giant, вставляв швейні голки у продукти харчування. Про це пише Kansas City Star.

Співробітники поліції у Фогельсвіллі були викликані в магазин Trexlertown у середу, 19 квітня, після того, як покупці повернули продукти зі схованими всередині голками.

Представник Giant розповів, що компанія дізналася про проблему цілісності продукції 17 квітня та негайно провела розслідування. Потім компанія звернулася до влади для подальших дій та розслідування.

"За результатами внутрішнього розслідування та відеозапису з камер спостереження з'ясувалося, що один зі співробітників — тепер уже колишній — вставив швейну голку як мінімум у три відомі продукти харчування", — сказав представник компанії.

За словами співробітників поліції, слідчі виявили 11 швейних голок в різних товарах у продуктовому магазині. Неповнолітньому підозрюваному пред'явлено звинувачення за трьома пунктами у необережному створенні небезпеки для іншої людини та одного пункту у злочинному посяганні.

Покупці магазину в Trexlertown повернули продукти із захованими всередині голками Фото: CBS

Видання зазначає, що інших підозрюваних, ймовірно, не було і ніхто не постраждав.

"Безпека наших клієнтів є головним пріоритетом компанії GIANT. З міркувань обережності співробітники магазину прибрали деякі продукти з полиць. Серед категорій, яких, як передбачається, торкнулися, — разова порція Tastykakes, свіжа стручкова квасоля в мішках, розсипна солодка жовта і біла цибуля, свіжа зелена спаржа, м'який упакований корм і ласощі для собак, м'який упакований корм і ласощі для кішок, картопляне пюре швидкого приготування (в коробках) і губки для чищення", — сказав представник супермаркету.

Представник Giant зазначив, що компанія більше не коментуватиме звинувачення.

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