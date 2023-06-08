Оставили плохой отзыв: в США книгу вернули в библиотеку спустя 81 год (фото)

Человек, вернувший книгу, объяснил, что она недавно была найдена в семейном хранилище. На карточке внутри обложки оказалось, что книга была выдана 30 марта 1942 года.

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В США сотрудников одной из библиотек штата Вашингтон ожидал сюрприз, когда книга, возвращенная в учреждение, оказалась просроченной на 81 год. Об этом пишет UPI.

Региональная библиотека Тимберленда сообщила, что работники библиотеки получили на этой неделе экземпляр "Трилогии Баунти" Чарльза Нордхоффа и Джеймса Нормана Холла. На карточке внутри обложки оказалось, что книга была выдана 30 марта 1942 года.

Человек, вернувший книгу, объяснил, что она недавно была найдена в семейном хранилище.

"Я бы не стал читать ее, даже если бы мне за это заплатили", — оставил свой отзыв на внутренней стороне обложки последний владелец.

Книга была найдена в семейном хранилище Фото: Соцсети

Сотрудники библиотеки подсчитали, что за эту книгу было бы начислено 484 доллара в качестве штрафа за просрочку по ставке 1942 года — 2 цента в день, исключая воскресенья и праздники. Однако во время пандемии COVID-19 библиотека отменила штрафы за просрочку.

Библиотека отменила штрафы за просрочку Фото: Соцсети

"Мораль этой истории такова. Если у вас есть просроченная книга, собирающая пыль — верните ее в библиотеку. Мы возьмем ее обратно, и вознаграждение будет считаться выплаченным", — говорится в сообщении библиотеки в Facebook.

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