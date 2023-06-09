"Не жалею": девушка придумала необычный способ, как отучить соседей воровать у нее еду

Девушка призналась, что вынуждена была прибегнуть к методу с отравлением, потому что устала от того, что ее продукты исчезают из холодильника, а пустые емкости от них остаются.

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В Великобритании студентка придумала лайфхак, как отразить у соседей по квартире желание тянуть у нее продукты. О том, как сдержать вороватых соседей, она поделилась в сети, пишет издание NDTV.

Пользователь под именем Сара опубликовала в Tiktok видео, в котором рассказывает, что была вынуждена "отравить" собственную еду, поскольку ее соседи по квартире постоянно ее воровали. Закупленные ею продукты она принялась щедро, но незаметно присыпать солью.

"2 года назад мне пришлось отравить еду, потому что мои соседи воровали ее", — рассказала Сара.

На видео видно, как студентка университета добавляет поваренную соль в упаковку органического британского обезжиренного молока. Потом она насыпала еще немного соли в коробку и встряхнула. В конце видео она заявила, что положит "присоленное" молоко обратно в холодильник и "подождет, пока его кто-то выпьет".

В подписи она написала: "Я ни о чем не жалею, и кто-то это выпил".

Многих интернет-пользователей ее поступок порадовал, а некоторые шутили, что поначалу считали соль крысиным ядом. Остальные также поддержали ее и заявили, что согласны с ее методом.

"Когда кто-то падает низко, я опускаюсь ниже", — прокомментировал один пользователь.

Напомним, что в Египте акула съела туриста из России. Парень погиб на глазах своего отца. Он переехал с отцом в Хургаду несколько месяцев назад, там они купили квартиру и поселились в жилом комплексе British Resort.

Также сообщалось, что в Британии супруги не планируют учить читать и писать своих детей. Родители не доверяют системам здравоохранения и образования, поэтому разрешили своим детям делать свой собственный выбор из самого раннего возраста.