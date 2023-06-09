Была влюблена: женщина одалживала деньги, чтобы отдавать их своему парню-аферисту (фото)

Эндрю Кэмфилд утверждал, что ему причитается наследство, но средства так и не поступили. Мошенник выманил у своей "возлюбленной" 70 000 фунтов стерлингов. Мужчина обманывал ее в течение многих лет.

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В Великобритании 59-летний мошенник Эндрю Кэмфилд взял у своей партнерши столько денег, что ей пришлось одолжить наличные у своей семьи, чтобы удовлетворить его требования. Об этом пишет Daily Express.

Мужчина утверждал, что ему причитается наследство, но средства так и не поступили. Мошенник выманил у своей "возлюбленной" 70 000 фунтов стерлингов после того, как обманывал ее в течение многих лет. Британец был заключен в тюрьму.

Жертву, Луизу Уинн, впервые познакомил с Кэмфилдом приятель на Рождество 2018 года. У них завязались отношения, и к февралю 2019 года мужчина начал просить свою партнершу о финансовой помощи. Кэмфилд продолжал обманывать Луизу, которая говорила, что была "так влюблена" в него, что не заметила никаких признаков мошенничества.

Издание отмечает, что мужчина использовал ложные обещания и манипуляции, чтобы использовать женщину в финансовых целях. Когда собственные средства Луизы иссякли, она была вынуждена занимать деньги у своей семьи, чтобы удовлетворить его требования. Сын Луизы, который первым заговорил о том, что его мать обманывают, сообщил о мошеннике в полицию.

Эндрю Кэмфилд был приговорен к семи годам лишения свободы Фото: Sussex Police

Началось широкомасштабное расследование, которое возглавил детектив-констебль Энди Маунтфорд-Лейкер из полиции Сассекса, в результате которого в июне прошлого года Кэмфилду было предъявлено обвинение в мошенничестве. Мужчина признал свою вину в марте этого года и был приговорен к семи годам тюремного заключения.

"Я была так влюблена в Эндрю, что не заметила никаких предупреждающих знаков или красных флажков. Оглядываясь назад, если бы я только доверилась своим близким друзьям о финансовой стороне отношений раньше, возможно, все было бы иначе. Это не только финансовое опустошение, но и эмоциональная душевная боль, которую я пережила", — рассказала Луиза.

Ранее Фокус писал, что семья обнаружила спящего грабителя на диване в их доме. Инцидент произошел в октябре прошлого года. Семья из трех человек была поражена, когда вернулась домой и обнаружила грабителя, который дремал в гостиной.

Также сообщалось, что женщина привела на первое свидание 23 родственника. Сотрудники ресторана, в котором проходило свидание, подсказали господину Лю, что высокая цена ужина была обусловлена тем, что семья женщины заказала большое количество дорогих сигар и элитного алкоголя.