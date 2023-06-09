Була закохана: жінка позичала гроші, щоб віддавати їх своєму хлопцеві-аферистові (фото)

Ендрю Кемфілд стверджував, що йому належить спадщина, але гроші так і не надійшли. Шахрай виманив у своєї "коханої" 70 000 фунтів стерлінгів. Чоловік обманював її багато років.

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У Великій Британії 59-річний шахрай Ендрю Кемфілд взяв у своєї партнерки стільки грошей, що їй довелося позичити готівку у своєї родини, щоб задовольнити його вимоги. Про це пише Daily Express.

Чоловік стверджував, що йому належить спадщина, але гроші так і не надійшли. Шахрай виманив у своєї коханої 70 000 фунтів стерлінгів після того, як обманював її протягом багатьох років. Британця було ув'язнено.

Жертву, Луїзу Вінн, вперше познайомив із Кемфілдом приятель на Різдво 2018 року. У них почалися стосунки, і до лютого 2019 року чоловік почав просити свою партнерку про фінансову допомогу. Кемфілд продовжував дурити Луїзу, яка казала, що була "так закохана" в нього, що не помітила жодних ознак шахрайства.

Видання зазначає, що чоловік застосовував брехливі обіцянки та маніпуляції, щоб використати жінку у фінансових цілях. Коли власні кошти Луїзи вичерпалися, вона була змушена позичати гроші у своєї сім'ї, щоб задовольнити його вимоги. Син Луїзи, який першим заговорив про те, що його матір обманюють, повідомив про шахрая до поліції.

Ендрю Кемфілда було засуджено до семи років позбавлення волі Фото: Sussex Police

Розпочалося широкомасштабне розслідування, яке очолив детектив-констебль Енді Маунтфорд-Лейкер із поліції Сассексу, внаслідок якого у червні минулого року Кемфілду було пред'явлено звинувачення у шахрайстві. Чоловік визнав свою провину у березні цього року та був засуджений до семи років ув'язнення.

"Я була так закохана в Ендрю, що не помітила жодних попереджувальних знаків або червоних прапорців. Озираючись назад, якби я тільки довірилася своїм близьким друзям про фінансову сторону стосунків раніше, можливо, все було б інакше. Це не тільки фінансове спустошення, а й емоційний душевний біль, який я пережила", — розповіла Луїза.

Раніше Фокус писав, що сім'я виявила сплячого грабіжника на дивані в їхньому будинку. Інцидент стався у жовтні минулого року. Сім'я з трьох людей була вражена, коли повернулася додому і виявила грабіжника, який дрімав у вітальні.

Також повідомлялося, що жінка привела на перше побачення 23 родичі. Співробітники ресторану, в якому проходило побачення, підказали панові Лю, що висока ціна вечері була зумовлена тим, що сім'я жінки замовила велику кількість дорогих сигар та елітного алкоголю.