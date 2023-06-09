Була закохана: жінка позичала гроші, щоб віддавати їх своєму хлопцеві-аферистові (фото)
Ендрю Кемфілд стверджував, що йому належить спадщина, але гроші так і не надійшли. Шахрай виманив у своєї "коханої" 70 000 фунтів стерлінгів. Чоловік обманював її багато років.
У Великій Британії 59-річний шахрай Ендрю Кемфілд взяв у своєї партнерки стільки грошей, що їй довелося позичити готівку у своєї родини, щоб задовольнити його вимоги. Про це пише Daily Express.
Чоловік стверджував, що йому належить спадщина, але гроші так і не надійшли. Шахрай виманив у своєї коханої 70 000 фунтів стерлінгів після того, як обманював її протягом багатьох років. Британця було ув'язнено.
Жертву, Луїзу Вінн, вперше познайомив із Кемфілдом приятель на Різдво 2018 року. У них почалися стосунки, і до лютого 2019 року чоловік почав просити свою партнерку про фінансову допомогу. Кемфілд продовжував дурити Луїзу, яка казала, що була "так закохана" в нього, що не помітила жодних ознак шахрайства.
Видання зазначає, що чоловік застосовував брехливі обіцянки та маніпуляції, щоб використати жінку у фінансових цілях. Коли власні кошти Луїзи вичерпалися, вона була змушена позичати гроші у своєї сім'ї, щоб задовольнити його вимоги. Син Луїзи, який першим заговорив про те, що його матір обманюють, повідомив про шахрая до поліції.
Розпочалося широкомасштабне розслідування, яке очолив детектив-констебль Енді Маунтфорд-Лейкер із поліції Сассексу, внаслідок якого у червні минулого року Кемфілду було пред'явлено звинувачення у шахрайстві. Чоловік визнав свою провину у березні цього року та був засуджений до семи років ув'язнення.
"Я була так закохана в Ендрю, що не помітила жодних попереджувальних знаків або червоних прапорців. Озираючись назад, якби я тільки довірилася своїм близьким друзям про фінансову сторону стосунків раніше, можливо, все було б інакше. Це не тільки фінансове спустошення, а й емоційний душевний біль, який я пережила", — розповіла Луїза.
Раніше Фокус писав, що сім'я виявила сплячого грабіжника на дивані в їхньому будинку. Інцидент стався у жовтні минулого року. Сім'я з трьох людей була вражена, коли повернулася додому і виявила грабіжника, який дрімав у вітальні.
Також повідомлялося, що жінка привела на перше побачення 23 родичі. Співробітники ресторану, в якому проходило побачення, підказали панові Лю, що висока ціна вечері була зумовлена тим, що сім'я жінки замовила велику кількість дорогих сигар та елітного алкоголю.