"Испугался нулей": банк случайно перевел таксисту 21 миллион фунтов стерлингов (фото)

Деньги оказались на его счету из-за ошибки при переводе между двумя банками. Антонио Перейра ду Насименту сказал, что никогда не думал о том, чтобы оставить их себе.

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58-летний Антонио Перейра ду Насименту из Палмаса (Бразилия) рассказал, что "испугался всех нулей", когда банк случайно отправил ему более 21 миллиона фунтов стерлингов (что составляет 131 870 227,00 реала). В тот момент на его счету почти не было денег. Об этом пишет Daily Star.

Мужчина, который работает водителем такси сказал, что он был в замешательстве, потому что не играл в лотерею. Антонио не имеет постоянного дохода. Он женат, у него четверо детей и 14 внуков.

"Появилось так много нулей, что я испугалась! Я никогда в жизни не видел таких денег и никогда в жизни их не получал. Такое могло случиться только если выиграю в Мега-Сену [лотерею], но я не играю. Так что это трудно", — сказал он.

Деньги оказались на его счету из-за ошибки при переводе между двумя банками.

"Я пошел к себе домой и сказал жене: "Мы разбогатели!". Но тут же моя жена также сказала: "Давай вернем деньги". Я пошел искать банк, подписал бумагу, и в девять часов вечера деньги с моего счета перешли на их счет", — добавил он.

Деньги оказались на его счету из-за ошибки при переводе между двумя банками Фото: TV Anhanguera

По словам водителя такси, он никогда не думал о том, чтобы оставить деньги себе.

"Я ни на секунду не задумался о том, чтобы совершить зло. Я очень честный человек и хочу получить только то, что мне принадлежит", — сказал он.

По закону, если на ваш банковский или сберегательный счет случайно поступила сумма денег, и вы знаете, что она вам не принадлежит, то вы обязаны ее вернуть, сообщает Money.co.uk. Если человек попытается оставить деньги у себя, то его могут обвинить в "удержании неправомерного кредита" в соответствии с Законом о краже 1968 года.

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