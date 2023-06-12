'Призрачные" руины заброшенной церкви в Британии используются для колдовства (фото)

Церковь Святого Петра была уничтожена пожаром неизвестного происхождения в 1971 году и не подлежала восстановлению. Считается, что здание связывают с паранормальными явлениями.

Related video

Охотники за привидениями из Эссекса рассказали, что "призрачные" руины жуткого церковного двора в Великобритании по сей день используются для колдовских действий. Об этом пишет Daily Star.

В период с 1570 по 1609 год на территории церкви Святого Петра в Эссексе происходили казни тех, кто, как считалось, занимался колдовством. Около 53 обвиняемых ведьм были повешены после суда.

Считается, что средневековое здание до сих пор используется теми, кто практикует магию, сообщает EssexLive. Также считается, что в нем обитают привидения. Хотя история о призраках не была официально подтверждена, руины привлекают внимание исследователей паранормальных явлений.

Церковь Святого Петра была уничтожена пожаром Фото: Wikimedia Commons

Паранормальные исследователи часто сообщают об обнаружении в этой местности духов. По их словам, некоторые из этих призраков, "рады, что люди посещают" руины, в то время как некоторые, не слишком рады гостям.

Церковь Святого Петра была уничтожена пожаром неизвестного происхождения в 1971 году и не подлежала восстановлению. В 1966 году ей был присвоен статус церкви II степени.

Ранее Фокус писал, что "самый несчастный город" в США завален заброшенными домами. В этом городке снимался ремейк фильма "Кошмар на улице Вязов", а также сцены из фильма "Трансформеры: Dark of the Moon". Кроме этого, здесь родились члены семьи Майкла Джексона.

Также ранее сообщалось, что заброшенный особняк осужденного миллионера "разваливается". Дворец Гамильтон когда-то считался одним из самых дорогих строящихся частных домов в Великобритании. Работы над особняком остановились после того, как его владелец рассорился с архитектором.