Слепой выбор: американец сорвал джекпот, позволив компьютеру выбрать номера в игре

Кевин Клементс позволил компьютеру случайным образом сгенерировать для него номера, которые оказались выигрышными. Мужчина сорвал джекпот в игре Cash 5 with EZ Match.

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В США Кевин Клементс рассказал, что купленный им билет Cash 5 оказался выигрышным после того, как он позволил компьютеру выбрать за него случайные числа. Об этом пишет The Mirror.

Мужчина сумел сорвать куш в размере 351 694 долларов после того, как позволил компьютеру случайным образом сгенерировать для него выбранные номера.

Житель штата Вирджиния купил билет в местном магазине Wawa в мае и через несколько дней после этого получил свой выигрыш. Мужчина рассказал, что часто играет с тщательно подобранными числами. На этот раз он позволил компьютеру сделать это за него.

Издание отмечает, что машина вслепую выбрала цифры, которые принесли ему джекпот.

"В игре Cash 5 with EZ Match разыгрывается скользящий джекпот, минимальный размер которого составляет $100 000. Шансы на выигрыш джекпота при совпадении всех пяти номеров составляют 1 к 749 398. Вся прибыль от лотереи Вирджинии идет на образование К-12 в Вирджинии. Мистер Клементс живет в округе Спотсильвания, который в прошлом финансовом году получил почти $16,2 млн. из средств лотереи", — сказали представители лотереи Вирджинии.

Прибыль от американских лотерей идет на государственную систему образования в каждом штате.

Ранее Фокус писал, что женщина, выигравшая $5,4 млн в двух лотереях, живет в трейлере. Эвелин Адамс сорвала сразу два джекпота. Однако американская мечта оказалась не такой приятной, как она предполагала. Спустя 20 лет ее пристрастие к азартным играм оставило женщину без гроша в кармане. Теперь она живет в трейлерном парке.

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