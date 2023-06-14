Сліпий вибір: американець зірвав джекпот, дозволивши комп'ютеру обрати номери в грі

Кевін Клементс дозволив комп'ютеру випадково згенерувати для нього номери, які виявилися виграшними. Чоловік зірвав джекпот у грі Cash 5 with EZ Match.

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У США Кевін Клементс розповів, що куплений ним білет Cash 5 виявився виграшним після того, як дозволив комп'ютеру вибрати за нього випадкові числа. Про це пише The Mirror.

Чоловік зумів зірвати куш у розмірі 351 694 долари після того, як дозволив комп'ютеру випадково згенерувати для нього обрані номери.

Житель штату Вірджинія купив квиток у місцевому магазині Wawa в травні та через кілька днів після цього отримав свій виграш. Чоловік розповів, що часто грає зі старанно підібраними числами. На цей раз він дозволив комп'ютеру зробити це за нього.

Видання зазначає, що машина наосліп вибрала цифри, які принесли йому джекпот.

"У грі Cash 5 with EZ Match розігрується ковзний джекпот, мінімальний розмір якого становить $100 000. Шанси на виграш джекпоту в разі збігу всіх п'яти номерів становлять 1 до 749 398. Весь прибуток від лотереї Вірджинії йде на освіту К-12 у Вірджинії. Містер Клементс живе в окрузі Спотсильванія, який минулого фінансового року отримав майже $16,2 млн із засобів лотереї", — сказали представники лотереї Вірджинії.

Прибуток від американських лотерей іде в державну систему освіти в кожному штаті.

Раніше Фокус писав, що жінка, яка виграла $5,4 млн у двох лотереях, живе в трейлері. Евелін Адамс зірвала одразу два джекпоти. Однак американська мрія виявилася не такою приємною, як вона передбачала. Через 20 років її пристрасть до азартних ігор залишила жінку без гроша в кишені. Тепер вона мешкає в трейлерному парку.

Також повідомлялося, що безробітний чоловік виграв у лотерею 50 млн доларів. Переможець, який побажав залишитися анонімом, тривалий час відчував труднощі в пошуку роботи й перебував у скрутному становищі.