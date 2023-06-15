"Не сделала ничего плохого": в ЮАР ответили на обвинения в поставках оружия России

По мнению министра обороны Южной Африки Танди Модизе, нет смысла проводить судебное расследование инцидента со швартовкой российского корабля к военно-морской базе в Кейптауне.

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Министр обороны Южно-Африканской Республики Танди Модизе отреагировала на обвинение в поставках оружия Российской Федерации. Об этом пишет издание Eyewitness News 14 июня.

Глава Минобороны ЮАР утверждает, что в декабре прошлого года на российское судно, прибывшее в порт ее страны, не грузили оружие.

По словам Модизе, в тот раз южноафриканские Силы обороны получили груз из России по старому заказу от 2018 года. При этом министр не уточнила, о каком товаре идет речь.

"Южная Африка не сделала ничего плохого. Мы заказали и получили партию", — заявила Танди Модизе.

Глава оборонного ведомства также считает, что нет смысла в назначенном президентом Сирилом Рамафосой судебном расследовании касательно инцидента со швартовкой российского корабля к военно-морской базе в Южной Африке.

"Нам не нужна судебная комиссия по расследованию, чтобы сказать нам, что мы знаем или чего мы не знаем", — сказала министр.

Напомним, что 11 мая посол США в ЮАР Рубен Бригетти заявил, что Южно-Африканская Республика поставляла боеприпасы и оружие в Российскую Федерацию кораблем, который в декабре 2022 года пришвартовался к военно-морской базе Саймонстаун в Кейптауне.

Мы также писали о том, что согласно публикации BBC от 3 июня, президент России Владимир Путин стал настоящей головной болью для Южной Африки. Страна, которая хотела выглядеть стойким послом мира, оказалась втянута в ряд международных скандалов.

Еще мы сообщали о том, что 9 июня глава КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой высоко оценил инициативу стран Африки касательно войны в Украине.