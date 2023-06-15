Не хватило на билет: девушка упустила джекпот в 182 млн фунтов стерлингов (фото)

Рэйчел Кеннеди и ее тогдашний парень Лиам играли в лотерею EuroMillions. В течение пяти недель пара выбирала одни и те же цифры, пока они не стали выигрышными. Однако из-за досадной ошибки они не смогли получить свой приз.

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В Великобритании подросток упустил джекпот размером в 182 млн фунтов стерлингов по очень досадной причине. В феврале 2021 года у Рэйчел Кеннеди совпали все числа, но она не смогла оплатить свой билет. Об этом пишет Daily Star.

21-летняя девушка в то время была студенткой Брайтонского университета. Она угадала все семь чисел необходимые для победы в лотереи, но не получила ни копейки. Рейчел и ее тогдашний парень Лиам Маккрохан из Уитхэмпстеда не имели достаточно денег на счету в то время, когда должен был прийти запрос на перевод средств. Все, что требовалось для оплаты билета, — это 2,50 фунта стерлингов.

Компания Camelot, владеющая лотереей с 1994 года, прислала им сообщение "удачи" в будущих розыгрышах.

Рейчел и Лиам разыгрывали свои номера пять недель подряд Фото: rachelkennedyyx/Instagram

Рейчел и Лиам разыгрывали свои номера 6, 12, 22, 29, 33, 6 и 11 пять недель подряд, пока они наконец-то выпали. Пара была так взволнована, что парень мысленно уже тратил деньги на хороший автомобиль и шикарную квартиру. Однако сотрудник Национальной лотереи сообщил им об ужасной ситуации, в которую они попали.

"Я позвала своего парня Лиама и маму в комнату, и они тоже не могли поверить в это. Я сказала: "О Боже, я должна позвонить им". Я позвонила по номеру, думая, что выиграла 182 миллиона фунтов стерлингов. Сотрудники сказали, что у нас правильные цифры, но у нас не было средств на счету для оплаты билета, поэтому он не прошел", — вспоминает Рейчел.

Ранее Фокус писал, что женщина, выигравшая $5,4 млн в двух лотереях, живет в трейлере. Эвелин Адамс сорвала сразу два джекпота. Однако американская мечта оказалась не такой приятной, как она предполагала. Спустя 20 лет ее пристрастие к азартным играм оставило женщину без гроша в кармане. Теперь она живет в трейлерном парке.

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